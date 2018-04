Élőben közvetítette a pánikrohamát Kasza Tibor

Kasza Tibor már többször beszélt arról, hogy pánikbetegséggel küzd. Mint mondja, szerencsére már ritkán jelentkezik nála pánikroham, ma azonban pont egy ilyen eset közepette jelentkezett be élőben a Facebookra.

Időről időre én is megküzdök a pánikrohamokkal. Már egy ideje nem volt, de elképesztően sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, ma volt egy kicsit nyugisabb napom, és rosszul lettem. (…) Ebben a pillanatban most éppen egy pánikroham közepén, derekán vagyok. Csak azoknak akarom elmondani, akik ettől jobban megijednek és nehezebben tudják kezelni. Ebben a pillanatban is végtagzsibbadás, furcsa gyomorszorító érzés, enyhe szédülés, enyhe émelygés, furcsa beszűkült látás amit el tudok mondani. Van egy nehéz ijedtségérzés, szorongás, ami ráül ilyenkor az ember mellkasára. Én nagyon sokszor éltem már ezt át, nem kapkodok semmilyen gyógyszerért, tudom közben fegyelmezni magát

– számolt be érzéseiről a videóban Kasza, aki azért vállalta be az élő bejelentkezést, hogy erőt adjon más pánikbetegeknek is.

A Facebook-mogul arról is beszélt, hogy őt a hideg nyugtatja meg ilyenkor a leginkább, a videóban is végig fagyasztott gyümölcsöket szopogatott.

Na ilyet még úgysem láttatok, élő adásban vagyok rosszul 😳 Közzétette: Kasza Tibor – 2018. április 11.

