A modell első gyermekét várja, amit egyelőre ő maga is nehezen fog fel. Habár Kulcsár Edina terheshasa már jól látható, néhány hónapot még várnia kell, hogy a kezében tarthassa babáját, akiről már azt is tudni lehet, hogy kisfiú. Addig is macskáján gyakorolja a babázást, a rajongói pedig megnyugtatták, hogy menni fog a feladat élesben is.

Már nem fér bele a ruháiba Kulcsár Edina Három hete derült ki, hogy a szépségkirálynő és párja, Csuti első gyermeküket várják.

Gyakorlom az anyaságot!

– írta fotója mellé Kulcsár Edina.

Edina Kulcsar (@edinakulcsar_official) által megosztott bejegyzés, Márc 21., 2018, időpont: 9:28 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: 24.hu/Berecz Valter