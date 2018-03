Gesztesi Károly 1100 kilométeres zarándokútra indul

Nehéz időszakon van túl Gesztesi Károly, aki egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy hátrahagyja egykori énjét és változtat az életén.

A színész 18 éves fia most magántanuló.

A színész életének része lett a rendszeres testmozgás, aminek hatására sokat fogyott, most pedig úgy döntött, hogy résztvevője lesz a híres Kéktúra zarándokútnak.

Régóta dédelgetett vágyam volt a Kéktúra teljesítése. Most már egészségügyileg is maximálisan alkalmas vagyok rá. Még nem tudom a pontos időpontot, hogy mikor indulok neki. Nem egyben akarom letolni a több mint 1100 kilométert, az előadásokon és a forgatásokon is részt veszek. Az a lényeg, hogy elkezdjem, picit sem vagyok időhöz kötve