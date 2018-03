Görög Zita megtalálta az igazit cicájának! (X)

Szuki mostantól fenséges lakomákat kap Zitától, és kétségtelen: élvezi.

Abban a pillanatban, hogy belép életünkbe egy házi kedvenc, egy célunk van: elkényeztetni őt játékkal, simogatással, finom falatokkal. Nincs ez másként Görög Zitáéknál sem, aki Szuki cicájáról mesél, és bepillantást enged a kisállat kedvenc ételeibe.

Mit kell tudni a cicádról?

Szukinak hívják, a neve boldogságot jelent. Perzsa cica, másfél éve hozta a Mikulás a gyermekeimnek, és nevéhez méltóan tényleg mindent megtesz, hogy a gyerekekkel jóban legyen. Reggelente ébresztgeti őket, délután pedig elénk fut, amikor hazaérünk.

Volt neked is cicád gyerekkorodban?

Igen, nekem is perzsa cicám volt, ezért választottam most is ezt a fajtát. A mai napig nehezen hiszik el, de kedves kis játszótárs volt, sokat bújócskáztam vele.

Tudod, mi a boldog cica titka?

Úgy gondolom, hogy a cicák is, ahogy a legtöbb házi kedvenc, átveszik a gazdik szokásait, tulajdonságait. Nálunk fontos a pozitív szemlélet, az odafigyelés, de a személyes tér tiszteletben tartása is. Szukit sose nyúzták a gyerekek, amikor pihenni szeretett volna, ahogy már ő sem kaparja reggel 5-kor senki ajtaját. Egy fontos szabály volt az elejétől: Cica nem mászik asztalra, és nem ejtünk neki falatokat az asztal alá. Természetesen, ahogy nekem és a családomnak, úgy Szukinak is fontos, hogy finom falatokkal tömje meg a pociját mindennap.

Ugyanazt eszi, mint ti?

A házi koszt eszembe se jutott! Persze foghatnánk az időhiányra is, de ennél sokkal komolyabb az indokom: a cicám alapvetően ragadozó, ezért nem tudok előállítani olyan táplálékot, ami megfelelő lenne a helyes fejlődéséhez. Néha persze főzés közben ott sündörög, akkor kap egy-két extra falatot.

Megtaláltad végül az igazi eledelt Szukinak?

Nehezen, de igen. Volt, amitől a hasa ment, volt, amitől sose lakott jól, előfordult, hogy csak egy ízt volt hajlandó megenni,ami a tápanyag miatt aggasztó,de olyan is amibe beleszagolt, és duzzogva elsétált. Lassan 1 éve a PreVital Naturel termékekre esküszik, főleg a szószos formátlan kis husikat imádja, és nem is csodálkozom: akár 82%-os hústartalmú falatkák mellett a cicáknak elengedhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat, zsírokat és fehérjéket tartalmazzák az eledelek. Sosem volt még beteg, szerintem ez a helyes táplálkozásnak is köszönhető! Hiába nem tudják elolvasni az összetevőket, a cicák mindig megérzik a jó minőséget! A Naturel eledelek nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat, és sokféle ízben készülnek, így Szukinak is ugyanolyan változatos étrendet tudok kínálni, mint a családom számára.