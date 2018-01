Justin Bieber megható üzenetet kapott édesanyjától

Justin Beiber és édesanyja Pattie Mallette kapcsolata – még a világsztár botrányainak ellenére is – mindig is jó volt. Mallette most az egész világ tudtára adta, hogy mennyire büszke fiára.

Bieber édesanyja saját Instagram-oldalára töltött fel egy képet, amellyel fiának üzent.

Pattie Mallette (@pattiemallette) által megosztott bejegyzés, Jan 18., 2018, időpont: 9:18 (PST időzóna szerint)

Nagyon büszke vagyok arra a fiatal emberre, aki most vagy és arra is, akivé válsz. Senki nem tökéletes és soha nem is lesz ( szóval mindig szükségünk lesz türelemre és tisztelnünk kell egymást), de valódi kapcsolatod Jézussal megmutatkozik a döntésekben amiket naponta meghozol

– írta a bejegyzésben Mallette, aki azt is hozzátette, hogy fia annyira vicces, hogy néha azon kapja magát, hogy önmagában nevet, miközben azokra a dolgokra emlékszik vissza, amit fia tett, vagy mondott.

(Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris / Getty Images)