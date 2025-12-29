„Amikor már nem lesz velünk, talán egy kicsit többet megtudunk a baleset utáni életéről” – Michael Schumacher 12 éve veszítette el kapcsolatát a külvilággal

Pedig az esés állítólag nem volt hatalmas, csak elképesztően szerencsétlen, Schumacher egy sziklába ütötte a fejét, és ugyan viselt sisakot, az ütközés mégis súlyos agysérülést okozott.

Helikopterrel egy grenoble-i kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át, majd mesterséges kómába helyezték. Fél évvel később szállították svájci birtokára, de állapotáról azóta is csak pletykák röppennek fel időről időre. A hatalmas érdeklődés ellenére felesége, Corinna nagyon elkötelezett férje magánéletének védelme iránt.

A közvetlen családtagokon kívül csak egy szűk, megbízható szövetségesekből álló kör látogathatja Schumachert, a hírek szerint ebbe tartozik Sabine Kehm, Schumacher egykori menedzsere mellett Jean Todt, Ross Brawn, Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa.

De például korábbi benettonos csapatfőnöke, Flavio Briatore direkt nem látogatta meg Schumachert.

„Ha lehunyom a szemem, látom, ahogy mosolyog egy győzelem után. Inkább így emlékszem rá, mint úgy, hogy egy ágyban fekszik. A feleségével, Corinnával azonban gyakran beszélünk” – nyilatkozta idén nyáron.

„Kicsit frusztráló, hogy sötétben tartanak minket”

Akadnak azonban olyanok, akiket kizártak Michael életéből, így korábbi menedzsere, Willi Weber sem látogathatja, csakúgy, mint Richard Hopkins, aki ugyan rivális csapatoknál, leginkább a McLarennél dolgozott az 1990-es évek elejétől, de állítása szerint szoros kapcsolatban voltak, és rendszeresen kávéztak egymással.

„Nehéz helyzet, hiszen azt hiszem, az emberi természethez hozzátartozik, hogy ilyen esetben mindannyian szeretnénk tudni részleteket. Sajnos így csupán saját ötleteket alkotunk, és csak elképzelni tudjuk, hogy mi a helyzet.

De valószínűleg azért nem hangzik el sok minden, mert talán nincs is sok mondanivaló

– nyilatkozta Hopkins hétfőn a Mirrornak.

„A család nem akarja, hogy ilyen állapotban lássák, ez pedig nyilvánvalóan saját gondolatokat és képeket generál. Nem igazán beszéltem senkivel, aki közelebb áll a belső körhöz. Persze egy kicsit frusztráló, hogy sötétben tartanak minket, bár nem hiszem, hogy annyira nagy lenne a sötétség, szerintem a saját feltételezéseink elég pontosak azzal kapcsolatban, hogy hol tart most Michael.”

Hopkins azt mondta, a látogatói kör végig szűk marad, amíg Schumacher él.

Biztos vagyok benne, hogy azon a napon, amikor már nem lesz velünk, talán egy kicsit több információhoz jutunk és egy kicsit többet megtudunk a baleset utáni életéről. De amíg velünk van, bármilyen állapotban is legyen, a család tiszteletben tartja a magánéletét

– tette hozzá.

Történet erőről, szeretetről, emberségességről

„Sok minden megváltozott, de egy dolog megmaradt – az emberi vágy, hogy tudjuk és higgyük, hogy a zárt ajtók mögött még mindig létezik az a Schumi, akit bajnokként szerettünk” – írta cikkében a svájci Sport.ch portál.

A lap úgy fogalmazott, az akkoriban elhatalmasodó aggodalom és csend érzése soha nem múlt el. Bár nincsenek jelentős évfordulók, hivatalos nyilatkozatok és fényképek, a legfontosabb bennünk van: Mi maradt a legyőzhetetlennek tűnő emberből?

A cikk felidézte a korábbi nyilatkozatokat, amelyekből laza mozaikként azért összeállhat egy kép. Régi barátja és a Ferrari korábbi csapatfőnöke, Jean Todt egyszer azt mondta:

Michael nem az idővel harcol, hanem egy olyan stílussal, amely mindig is a védjegye volt – csendes, szinte néma.

Ross Brawn, a Ferrari-éra egy másik kulcsfigurája tiszteletteljesen nyilatkozott:

Senki sem tudja, min ment keresztül Michael, de aki ismeri, az tudja, hogy a küzdelme a mai napig tart. Nem mindig látható, de él.

„A december 29-i nap még mindig fájdalmat, de tiszteletet is hordoz. Tisztelet egy olyan ember iránt, aki több volt, mint egy autóversenyző. Tisztelet egy olyan család iránt, amely nem hajlandó kihasználni a szenvedést. Tisztelet mindannyiunk iránt, akik néha elfelejtjük, hogy a sportolók nem csak a címekről szólnak, hanem az emberi méltóságról is.

Ma, 12 évvel később, nem ismerjük Michael Schumacher tényleges egészségi állapotát. De amit tudunk, az az, hogy a története a legfontosabb tanulság az erőről, a szeretetről és az emberségességről. És ez nem sportstatisztika. Ez az élet

– olvasható.

Schumacher kétszer már kimozdulhatott

Az biztos, hogy a sajtó minden ki hírre ugrik, az utóbbi bő egy évben két alkalommal is felröppent a hír, hogy ugyan zárt, családi közösségben, de ismét nyilvánosan mutatkozott.

Előbb tavaly októberben állítólag ott volt lánya, Gina-Marie esküvőjén a család négyhektáros mallorcai luxusvillájában. Jelenlétére azonban nincs bizonyíték, ugyanis a rendezvény ideje alatt tilos volt mobiltelefont vagy bármilyen kamerával ellátott eszközt használni – a mobilját minden vendégnek le kellett adnia.

esküvőjén a család négyhektáros mallorcai luxusvillájában. Jelenlétére azonban nincs bizonyíték, ugyanis a rendezvény ideje alatt tilos volt mobiltelefont vagy bármilyen kamerával ellátott eszközt használni – a mobilját minden vendégnek le kellett adnia. Idén áprilisban pedig a Bild írt arról, hogy az egykori klasszis autóversenyző Spanyolországból helikopterrel a svájci Glandben található otthonába utazott, hogy megnézze unokáját, a március 29-én született Millie Bethke Schumachert.

Ha pedig vele kapcsolatban nincs újdonság, a nevét akkor is bele lehet keverni a hírekbe: 2019 novemberében például a svájci birtokán erőszakoltak meg egy ápolónőt…