Távozik a legenda, aki 17 versenyzőt juttatott a Forma-1-be

A szakember közvetlenül a Red Bull GmbH alkalmazásában állt, és a Red Bull Racing tanácsadója volt, amióta az istálló 2005-ben csatlakozott Forma-1-hez.
Talán leginkább a Red Bull híres fiatalpilóta-programjában való részvételéről vált ismerté, amely olyan világbajnokokat eredményezett, mint Sebastian Vettel és Max Verstappen.
A Red Bull keddi közleménye szerint összesen 17 olyan versenyző akadt, akik Marko hivatali ideje alatt kerültek a programból az Forma-1-be.
Hat évtizede vagyok a motorsportban, és az elmúlt több mint 20 év egy rendkívüli és rendkívül sikeres utazás volt a Red Bullnál.
Csodálatos időszak, amelynek során ennyi tehetséges embert formálhattam és osztozhattam velük a közös munkában. Minden, amit együtt építettünk és értünk el, büszkeséggel tölt el” – idézte Markót a közlemény.
„Helmut azzal a kéréssel keresett meg, hogy az év végén megszűnjön a motorsport-tanácsadói posztja” – nyilatkozta Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektekért és új befektetésekért felelős vezérigazgatója.
Mélységesen sajnálom a döntését, mivel több, mint két évtizeden át befolyásos személyiség volt, és távozása egy rendkívüli korszak végét jelzi.
Botrányos búcsúszakasz
A szakember az utóbbi években már inkább vitatott alakja volt sportágának.
- 2023-ban figyelmeztetést kapott az FIA-tól Sergio Pérez, az akkori Red Bull-pilóta etnikai hovatartozásával kapcsolatos megjegyzései miatt, amiért később bocsánatot kért.
- amikor tavaly áprilisban a Horner-vizsgálattal kapcsolatos kiszivárogtatásokban betöltött lehetséges szerepével kapcsolatban kérdésessé vált a jövője, igazából Verstappen mentette meg, aki kijelentette, ha mentora távozik, ő sem maradhat. Másnap a Red Bull világossá tette, hogy Marko marad a posztján…
- legutóbb a múlt hónapban, a Katari Nagydíjon Marko azt sugallta, hogy Kimi Antonelli, a Mercedes újonca az utolsó körben szándékosan engedte maga elé a pontversenyben vezető Lando Norrist (McLaren), aki így a negyedik helyen ért célba. Antonelli ezt követően halálos fenyegetéseket kapott, a Red Bull pedig közleményt adott ki az ügyben, miközben Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke agyatlannak nevezte Markót.
Nem Helmut Marko az első nagy név, akit elveszít az istálló, korábban Christian Horner csapatvezető és a legendás tervezőmérnök, Adrian Newey is távozott. Utóbbinak az új csapata is megvan, az Aston Marinhoz szerződött, 2026-ban a csapatfőnök is ő lesz.