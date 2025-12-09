Távozik a legenda, aki 17 versenyzőt juttatott a Forma-1-be

A szakember közvetlenül a Red Bull GmbH alkalmazásában állt, és a Red Bull Racing tanácsadója volt, amióta az istálló 2005-ben csatlakozott Forma-1-hez.

Talán leginkább a Red Bull híres fiatalpilóta-programjában való részvételéről vált ismerté, amely olyan világbajnokokat eredményezett, mint Sebastian Vettel és Max Verstappen.

A Red Bull keddi közleménye szerint összesen 17 olyan versenyző akadt, akik Marko hivatali ideje alatt kerültek a programból az Forma-1-be.

Hat évtizede vagyok a motorsportban, és az elmúlt több mint 20 év egy rendkívüli és rendkívül sikeres utazás volt a Red Bullnál.

Csodálatos időszak, amelynek során ennyi tehetséges embert formálhattam és osztozhattam velük a közös munkában. Minden, amit együtt építettünk és értünk el, büszkeséggel tölt el” – idézte Markót a közlemény.

20 Years, 417 Races, 6 Constructors’ Championships, 8 Drivers’ Championships. Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

„Helmut azzal a kéréssel keresett meg, hogy az év végén megszűnjön a motorsport-tanácsadói posztja” – nyilatkozta Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektekért és új befektetésekért felelős vezérigazgatója.

Mélységesen sajnálom a döntését, mivel több, mint két évtizeden át befolyásos személyiség volt, és távozása egy rendkívüli korszak végét jelzi.

Botrányos búcsúszakasz

A szakember az utóbbi években már inkább vitatott alakja volt sportágának.

2023-ban figyelmeztetést kapott az FIA-tól Sergio Pérez , az akkori Red Bull-pilóta etnikai hovatartozásával kapcsolatos megjegyzései miatt, amiért később bocsánatot kért.

, az akkori Red Bull-pilóta etnikai hovatartozásával kapcsolatos megjegyzései miatt, amiért később bocsánatot kért. amikor tavaly áprilisban a Horner -vizsgálattal kapcsolatos kiszivárogtatásokban betöltött lehetséges szerepével kapcsolatban kérdésessé vált a jövője, igazából Verstappen mentette meg, aki kijelentette, ha mentora távozik, ő sem maradhat. Másnap a Red Bull világossá tette, hogy Marko marad a posztján…

-vizsgálattal kapcsolatos kiszivárogtatásokban betöltött lehetséges szerepével kapcsolatban kérdésessé vált a jövője, igazából Verstappen mentette meg, aki kijelentette, ha mentora távozik, ő sem maradhat. Másnap a Red Bull világossá tette, hogy Marko marad a posztján… legutóbb a múlt hónapban, a Katari Nagydíjon Marko azt sugallta, hogy Kimi Antonelli, a Mercedes újonca az utolsó körben szándékosan engedte maga elé a pontversenyben vezető Lando Norrist (McLaren), aki így a negyedik helyen ért célba. Antonelli ezt követően halálos fenyegetéseket kapott, a Red Bull pedig közleményt adott ki az ügyben, miközben Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke agyatlannak nevezte Markót.

Nem Helmut Marko az első nagy név, akit elveszít az istálló, korábban Christian Horner csapatvezető és a legendás tervezőmérnök, Adrian Newey is távozott. Utóbbinak az új csapata is megvan, az Aston Marinhoz szerződött, 2026-ban a csapatfőnök is ő lesz.