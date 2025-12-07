„Tudtam, hogy amit tettem, az rendben volt” – Norrisnak fogalma sem volt róla, hogy vizsgálták az egyik előzését

Lando Norris lett a Forma-1 35. világbajnoka, és a 11. brit versenyző, aki megnyerte a sorozatot.

A McLaren pilótája úgy vághatott neki az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjnak, hogy tudta, ha dobogón zár, akkor biztosan világbajnok. Bár a rajt után Oscar Piastri bravúros előzése miatt Norris a harmadik helyre szorult, nem nagyon kellett izgulnia, voltaképpen simán fért fel a dobogóra.

Egyedül egy olyan jelenet volt a versenyen, ami veszélybe sodorta Norris vb-címét, amikor a 23. körben úgy ment el Cunoda Juki mellett, hogy közben mind a négy kerékkel elhagyta a pályát.

Az esetet vizsgálták, de végül Cunoda kapott 5 másodperces büntetést, aki a hivatalos indoklás helyett egynél többször változtatott irányt a Norrisszal vívott csata közben, és leszorította ellenfelét a pályáról.

Fogalmam sem volt. De nem is érdekelt. Tudtam, hogy amit tettem, az rendben volt. Nem kellett aggódnom miatta. Egyszerűen csak élveztem a pillanatot. Nem sok ember kapja meg az esélyt a világban, de az F1-ben sem, hogy átélje ezt, amit én ebben a szezonban

– nyilatkozta Norris az esetről közvetlenül a leintés után.

Az újdonsült világbajnok először a szüleivel ünnepelt:

Norris hozzátette, most már tudja, mit érezhetett a négyszeres világbajnok Max Verstappen, aki szintén az utolsó futamig versenyben volt a vb-címért. Norris mindkét riválisának, Verstappennek és Piastrinak is köszönetet mondott az idei évért.

„Élmény volt ellenük versenyezni. Megtiszteltetés volt. Mindkettejüktől sokat tanultam. Élveztem. Hosszú év volt. De megcsináltuk. Megcsináltuk! És nagyon büszke vagyok mindenkire – idézte az M4 Sport a pontverseny idei győztesét, aki mindössze két ponttal előzte meg Verstappent.