Norrisnak csak pár körig kellett izgulnia, életében először lett a Forma-1 világbajnoka

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjat, de a világbajnok Lando Norris lett.

Három pilótának volt még esélye az utolsó idei futam előtt világbajnoki címre, és közülük Norris volt a legkényelmesebb helyzetben, aki tudta, hogy ha dobogón zár, akkor ünnepelhet.

Az első helyről a négyszeres világbajnok Verstappen rajtolhatott, aki meg is őrizte a pozícióját, két riválisa közül pedig Piastri már az első körben elment Norris mellett egy vagány manőver révén.

Alonso is nagy erőkkel támadta Leclerc-t, de nem járt sikerrel, és a 4. körben a Ferrari monacói pilótájának már nem hátrafelé kellett tekintgetnie, hanem előre, mert nagyon megközelítette Norrist. Elöl Verstappen két másodperces előnyt épített fel Piastrival szemben, a 10. körben rajtuk kívül még Norris, Leclerc, Russell, Alonso, Bortoleto, Hadjar, Ocon és Cunoda tartozott a pontszerzők közé.

Az élmezőnyből Russell ment ki elsőként kerékcserére, a 15. körben, majd két körrel később Norris és Leclerc is ugyanígy tett. Norris a 9. helyre jött vissza, de viszonylag gyorsan áthámozta magát Antonellin, Strollon és Lawsonon, utóbbi kettőt egy manőverrel hagyta faképnél.

Cunodát ugyan figyelmeztette a Red Bull, hogy tegyen meg mindent Norris ellen, de a McLaren brit pilótája elment a japán mellett, és ebben a pillanatban Norris újra dobogós volt, és ismét világbajnoknak érezhette magát. Ugyanakkor az előzés során egy pillanatra mind a négy kerékkel elhagyta a pályát, és a sportbírók fel is jegyezték az esetet.

A 23. körben Verstappen is új gumikat kapott, így Piastri állt az élre, Cunodát pedig Leclerc is megelőzte, aki próbált tapadni Norrisra.

Norris végül megúszta, Cunodát hozták ki vétkesnek, aki leszorította ellenfelét a pályáról, így 5 másodperces büntetést kapott.

Húsz körrel a vége előtt Piastri, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Stroll, Alonso, Ocon, Bortoleto, Bearman volt az első tíz sorrendje, és Verstappen nagyon feljött az egykiállásos taktikán lévő Piastrira.

A 41. körben Norrist másodszor is kihívták a bokszba, Verstappen pedig könnyedén lehagyta Piastrit, aki a 42. körben állt ki friss abroncsokért. A futam eseménytelenül csordogált innentől, az egyetlen kérdés az volt, adódik-e valami technikai probléma, ami miatt esetleg Norris nem tudja megtartani a dobogós helyét.

Drámai befutó helyett maradt minden változatlan: Verstappen nyert – ez volt idei nyolcadik sikere, és az utolsó kilenc futamból hatot ő húzott be –, Piastri megőrizte a második helyét, Norrisnak viszont a dobogó legalsó foka is világbajnoki címet jelentette.