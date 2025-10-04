Verstappen a hűtőmellényről: Nevetséges, egy kis izzadás belefér

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, írja az MTI.

A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót. Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben –, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt. Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít

– méltatlankodott a Red Bull hollandja.

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség

– vélekedett a 28 éves pilóta, akinek jól sikerült a szombati főpróbája: ő volt a leggyorsabb a Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésén. Mögötte a világbajnoki pontversenyben éllovas – és a második gyakorlást megnyerő – ausztrál Oscar Piastri (McLaren) végzett a második, míg a brit George Russell (Mercedes) a harmadik helyen.

Az időmérő 15 órakor lesz.