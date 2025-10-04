forma-1sportszingapúri nagydíjgeorge russell
Forma-1

Russell mindenkit meglepett, tökéletes körrel lopta el a szingapúri pole-t

Clive Rose - Formula 1/Formula 1 via Getty Images
24.hu
2025. 10. 04. 16:17
Clive Rose - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

George Russell gyakorlatilag tökéletes kört futott a Forma-1 Szingapúri Nagydíjának időmérőjén: a Mercedes brit versenyzője közel két tizedet adott Max Verstappennek, aki így a második rajtkockából indul. A világbajnoki éllovas Oscar Piastrié a harmadik rajthely, Lando Norris az ötödik pozícióból várja a rajtot.

A 27 éves Russellnek ez az idei második, egyben pályafutása nyolcadik pole pozíciója.

A Q3-ra Russell nagyon összekapta magát, már akkor is az első helyre állt, amikor megkoccolta a falat, de a második körén tovább tudott javítani az idején. Ezt egyedül Verstappen tudta megközelíteni, de ő is jelentősen távol volt, majd a második próbálkozást inkább el is engedte. A holland és a mögötte végző Piastri között nagyobb volt a különbség, mint Russell és Verstappen között.

A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)

8. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

9. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)

10. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Pierre Gasly (francia, Alpine)

