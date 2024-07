Alig érkeztek meg a pilóták a Hungaroringre, máris kezdetét vette a versengés

Megérkeztek a versenyzők a Forma-1-es Magyar Nagydíjának helyszínére, a Hungaroringre.

A pilóták szemmel láthatóan jó hangulatban érkeztek Magyarországra, nem csak Daniel Ricciardo arcán ül látványos mosoly.

A pingpongasztal különösen népszerű volt, a csapatok alig érkeztek meg a helyszínre, máris ütőt ragadtak.

Az persze nem titok, hogy az F1-es pilótákban dúl a versenyszellem, de úgy tűnik, hogy másik sportágban is így van ez a Charles Leclerc és Carlos Sainz párossal is.

Sainz vs Leclerc who will be the winner 🏆 #F1RP pic.twitter.com/6Lyz2fSzBw

— Scuderia Ferrariᴿᴾ (@SFerrariRP) July 18, 2024