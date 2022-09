Tavaly még pontot szerzett a Hungaroringen, idény végén megválnak tőle

Nem hosszabbítják meg az idény végén lejáró szerződését Nicholas Latifinek, a Forma-1-es Williams istálló kanadai versenyzőjének, aki így távozik a csapattól.

Hogy ki lesz a thaiföldi Alexander Albon jövő évi csapattársa, arról a brit csapat – közleménye szerint – a megfelelő időpontban számol majd be.

A 27 éves Latifi 2020-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, azóta 55 futamon indult, de csak kettőn tudott világbajnoki pontokat gyűjteni: a tavalyi Magyar Nagydíjon nyolcadikként ért célba, aztán Sebastian Vettel (Aston Martin) utólagos kizárása miatt hivatalosan hetedik lett, majd az azt követő belga versenyen – amelyet a heves esőzés miatt nem tudtak teljesíteni a versenyzők – kilencedikként értékelték.

Latifi az egyetlen állandó szerződéssel rendelkező pilóta a mostani szezonban, aki még nem szerzett pontot.

