Könnyen lehet, hogy egyszerre veszíti el a Forma-1 Vettelt és Ricciardót

Az ausztrál Daniel Ricciardo arra is felkészült, hogy 2023-tól nem szerepel a Forma-1-ben.

Kapcsolódó Nyck de Vries mindenkit lenyűgözött, de van-e jövője a Forma-1-ben? Szombaton még a Mercedesnél itta a kávéját, vasárnap pedig jó eséllyel beverte az utolsó szöget Nicholas Latifi karrierjének koporsójába azzal, hogy azonnal pontot szerzett Monzában. Ez azonban még nem garancia arra, hogy De Vries bekerüljön az F1 mezőnyébe.

A McLaren versenyzőjének nagyon nem megy az idei szezonban, mindössze öt futamon végzett a legjobb tíz között és csak 19 pontot gyűjtött a világbajnokságon. Nem meglepő módon már az is hivatalossá vált, hogy év végén elhagyja az istállót, azonban új csapatot nem talált még magának. Egy interjúban azonban azt mondta Ricciardo, hogy ez sem rázza majd meg.

Beletörődtem, hogy jövőre nem biztos, hogy helyem lesz a rajtrácson. Nekem ez is rendben van. Nem akarok mindent feláldozni csak azért, hogy egy autót kapjak, ezt egy csapat sem engedheti meg magának, ha nincs értelme. Nagy megpróbáltatás ez, de olyan kocsiban szeretnék versenyezni, amiben öröm a vezetés, olyan csapatban, ahol jól érezhetem magam

– idézi a racer.com a pilótát.

Amennyiben valóban nem kapna ülést Ricciardo, úgy a népszerű versenyzők közül egy év alatt kettőtől is könnyes búcsút vennének a rajongók, mivel Sebastian Vettel év végén visszavonul. A 2023-as szezonra még öt szabad hely van: az Alfa Romeo, az Alpha Tauri, az Alpine, a Haas és a Williams is csak egy pilótát jelentett be.