A szurkolók Hamilton-relikviákat égettek, egy biztonsági őr fotóst ütött a Hungaroringen

Az egyik biztonsági őr megverte a Getty egyik fotósát a Forma-1-es Magyar Nagydíjon, szúrta ki a vezess.hu.

Mark Thompson saját maga számolt be a történtekről, több fénykép is bizonyítja, hogy összetűzésbe keveredett egy férfival, némelyik képen pedig már a szája is vérzik.

A magyar biztonsági őr barátságos arca, miután felpofozott (az ajkam láthatóan felszakadt)

– írta a fotós.

The friendly face of Hungarian trackside security pt2 the slap across the face ( note cut to lip) pic.twitter.com/iLIsBhltZd — Mark Thompson (@snapper_thommo) July 29, 2022

A magyar portál szerint a férfi nem a Hungaroring, hanem egy biztonsági cég alkalmazottja, az ingén a Valton Security logója látszik. Arról egyelőre nincs hír, miért ütötte meg a fotóst. Eközben a szurkolók is adtak témát, számos olyan felvétel látott napvilágot, amelyen Max Verstappen rajongói Mercedes-logóval ellátott termékeket égetnek pénteken és szombaton egyaránt.

Max Verstappen fans burning Lewis Hamilton merch at the Hungarian GP just now pic.twitter.com/yZoQoGl7hp — Harvey (@HarveyyC19) July 29, 2022

Verstappen és Lewis Hamilton 2021-ben egymással versengett a világbajnoki címért, csak az utolsó futam döntött a holland javára. A két pilóta rivalizálása feszült volt, a szurkolókból szélsőséges reakciókat váltott ki, ami idén sincs másképp, pedig Verstappen kihívója már Charles Leclerc.

Kapcsolódó George Russell élete első pole-pozícióját a Hungaroringen szerezte meg Szinte a semmiből ugrott elő a Mercedes pilótája és mindenkinél gyorsabban száguldott végig a Magyar Nagydíj időmérőjén.

Az időmérőt a Mercedes másik versenyzője, George Russell nyerte szombaton, a futamra vasárnap kerül sor.