Sebastian Vettel a falba csapódva fejezte be az esős szabadedzést

Nicholas Latifi nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzését.

A Magyarországra zúduló eső miatt rendkívül nehéz dolga volt a mezőnynek, rettenetesen csúszott a Hungaroring és rendre küzdöttek a pilóták, hogy a pályán tartsák a kocsikat. Talán nem is lehetne olyan versenyzőt mondani, aki ne csúszott volna ki egyszer sem, de piros zászlós szünetre csak percekkel a gyakorlás vége előtt volt szükség, amikor már a valamelyest száradó aszfaltra intermediate keverékkel gurultak ki az autók. Sebastian Vettel járt pórul, mert egy kipördülés végén az Aston Martinjának jobb hátsójával csapódott a falba.

Red flag 🚩

Seb Vettel crashed at Turn 10 😖 He’s out of the car and alright 👍#F1 #HungarianGP #SV5 pic.twitter.com/JusEm58ci1

— out of context Sebastian Vettel (@ocsebvettel) July 30, 2022