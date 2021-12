Elszoktunk már tőle, de újra körömrágósan izgalmas a Forma-1-es év vége

Hosszú évek óta gond volt a Forma-1-ben, hogy az utolsó futamokra már eldőlt a világbajnoki cím sorsa. Ehelyett idén rég nem látott csata zajlik az első helyért. A hajrá egyelőre Lewis Hamiltoné, de Max Verstappen elképesztően kiegyensúlyozott volt idén. Még az sem kizárt, hogy sosem látott kicsi különbséggel dől el 2021-es szezon.

Már csak két futam van hátra az idei Forma-1-es szezonból, nyolc pont az előnye Max Verstappennek. Gondolhatnánk, hogy ez ideális előny, csakhogy a holland pilóta nem lehet nyugodt.

Amikor a parádés rajtjának is köszönhetően a harmadik helyről indulva megnyerte a mexikói versenyt, akkor nehéz volt elképzelni, hogy fordulat állhat még be az idényben. Ám amióta Brazíliában kicserélték a motort Lewis Hamilton autójában, a címvédő olyan tempót diktál, mintha egy rakétán ülne: Sao Paulóban (akkor a tizedik helyről indulva) és Katarban is erőből nyomta le a mezőnyt. Egy újabb futamgyőzelemmel pedig beérheti az éllovast, még akkor is, ha Verstappen másodikként ér célba Szaúd-Arábiában.

Nem meglepő, hogy óriási matekozás előzi meg a szezonhajrát, mindenki azt számolgatja, ki hogyan lehet még világbajnok.

Verstappennek például már egy szaúdi második hely is aranyat érhetne. A holland egy futammal a zárás előtt világbajnok lenne,

ha első helyen végez, övé a leggyorsabb körért járó plusz pont, Hamilton pedig legfeljebb hatodik lesz;

ha nyer, Hamilton pedig legfeljebb hetedik;

ha második, övé a leggyorsabb kör, Hamilton legfeljebb a tizedik, vagy

ha második lesz, Hamilton pedig nem szerez pontot.

És ezek még csak a szaúdi verseny lehetséges végkimenetelei, ha a két hátralévő futamot egyben nézzük, hajmeresztő forgatókönyvek is léteznek.

Trónfosztás azonos pontszámmal?

Bár a közelmúltban sokszor kaptunk bántóan egyoldalú szezonokat, az ideihez hasonló izgalmak nem példa nélküliek a sportág történetében. Eddig nyolc alkalommal fordult elő, hogy csupán egyetlen pont döntött a világbajnoki címről, de az abszolút csúcs még ennél is kevesebb.

Az 1984-es idényben Niki Lauda 72 pontot gyűjtött, míg a szintén McLarenes Alain Prost 71,5 ponttal zárt.

Abban az évben a Monacói Nagydíjon úgy zuhogott az eső, hogy 33 kör után inkább leintették a futamot, és a szabályok szerint a 31. kör állása lett a hivatalos végeredmény. Mivel az autók nem tették meg a tervezett táv 75 százalékát, ezért feleannyi pontot kaptak a versenyzők. Prost így 9 pont helyett csak 4,5-et kapott az első helyért, és ezért maradt le a világbajnoki címről – Lauda azon a versenyen kiesett.

Legutóbb akkor volt hasonlóan szoros az F1 zárása, amikor a 2008-as szezonban a jelenlegi címvédő Hamilton egyetlen ponttal szerezte meg első vb-címét. Az év utolsó versenyének utolsó körére maradt a dráma: a futamgyőztes Felipe Massa izgatottan várhatta, hányadik helyen ér célba riválisa, Timo Glock autója ekkor adta be az unalmast, az élmezőny elrobogott a német mellett, Hamilton pedig ezzel került abba az ötödik pizícióba, ami egyetlen ponttal Massa elé röpítette a táblázaton.

Azóta még hatszor lett világbajnok a brit klasszis, azaz beérte az örökrangsor élén Michael Schumachert, egy újabb vb-győzelemmel pedig már egyedüli csúcstartó lenne. De még a félpontos rekordot is megdöntheti Verstappennel – még ha elég valószínűtlen is, hogy így történjen.

Ha Hamilton megnyeri a szaúdi futamot, és megkapja a leggyorsabb körért járó extra pontot, miközben a holland második helyen ér célba, majd a zárófutamon egyikük sem kerül az első tízbe, akkor pontegyenlőséggel zárják a szezont. Ez esetben Verstappen lenne a világbajnok, mert több futamot nyert 2021-ben.

Egyébként elszokhattunk már a szoros világbajnokságoktól az elmúlt években, erre az F1-et régóta közvetítő Wéber Gábor hívta fel a figyelmet egy ábrával: az elmúlt négy szezonban eddigre már behozhatatlan volt Hamilton előnye.



Ki van jobb helyzetben?

A vébé állása csalóka lehet. Hamilton a motorcseréje óta elképesztően gyors, a mezőny tagjait bőven veri pusztán a sebességével, egyetlen hátráltató tényezője ezért az lehet Szaúd-Arábiában, hogy a pálya még új, tehát senkinek sincs vele tapasztalata. Az viszont látszik a vonalrajzon, hogy nem sok esély lesz az előzésekre, ami a címvédőnek kedvezhet, hiszen a tempóelőny az időmérőn, majd a futamon is segítheti.

F1 has revealed the track layout for the Saudi Arabian GP in Jeddah – 27 corners, fastest street track on the calendar, second-longest circuit overall only behind Spa #F1 pic.twitter.com/ll5OdY8ad5 — Luke Smith (@LukeSmithF1) March 18, 2021

Zárásként marad az Abu-Dzabi Nagydíj, ahol ugyan nem lehetetlen előzni, de szintén embert próbáló feladat. Nagyon úgy néz ki tehát, ha csak valami balszerencse nem éri Hamiltont, a címvédő erőből behúzhatja az utolsó két futamot, vele együtt pedig a vb-címet is. A Mercedes is ebben bízik, mert úgy tűnik, all int mondtak Toto Wolffék, és minden erejükkel a brit kocsiját turbózták föl. Erről a csapat másik versenyzője, Valtteri Bottas is beszélt a Katari Nagydíj után, amit nem tudott befejezni. A finn nem tudja tartani a lépést Hamiltonnal, és arra utalt, hogy az ő kocsija közel sincs olyan jól összerakva, mint csapattársáé.

Az autóm már szombaton sem volt ugyanolyan, mint pénteken, és egyáltalán nem is olyan, mint Lewisé. Akkor még alig voltak különbségek az autóink között, szombatra viszont fél másodperc lett a különbség. Azóta már tudom, mi történt, de nem mondhatom meg

– nyilatkozott Bottas a Katari Nagydíj kapcsán.

Érthető, hogy a Mercedesnél rámentek Hamilton autójának maximalizálására, a végeredmény pedig igazán félelmetesre sikerült. A Red Bull rá is tenyerelt a pánik gombra, és próbálja minden lehetséges eszközzel kizökkenteni riválisát: a két csapat versenyt árulkodik egymásra az FIA-nál, a címvédőt például azért büntették meg Brazíliában, mert 0,2 centiméterrel nagyobbra nyílt a DRS a hátsó szárnyán.

A Mercedest sem kell félteni, ha egymás bemószerolásáról van szó, szinte naponta jön egy hír, hogy az egyik istálló mit kifogásolt a másik autóján. Ez is azt mutatja, mindkét fél rettentő ideges. Érdekes, de talán pont a két érintett pilóta a legnyugodtabb ebben a kiélezett helyzetben.

„A legjobb érzés egy jó autóban ülni, és a győzelemért küzdeni”

Miközben a Red Bull azzal van elfoglalva, hogyan akadályozza az ellenfelét, Verstappen hihetetlen szezont fut. A holland pilóta már 9 futamot nyert idén, és az öt rajthelyes katari büntetésétől sem gyulladt be, hanem pillanatok alatt ledolgozta a hátrányát, és második helyen ért célba.

Tulajdonképpen az egész évben alig-alig hibázott, az eddigi 20 versenyből 16-szor az első két hely valamelyikén végzett, ami nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény. Három futamon nem ért csak célba – Azerbajdzsánban öt körrel a vége előtt defektet kapott, és kiesett az első helyről, ezért aligha hibáztatható, de simán lehet, hogy ezen ment el a világbajnoki címe.

Az Olasz és a Brit Nagydíjon úgy esett ki Verstappen, hogy Hamiltonnal csatázott, a Hungaroringen elért kilencedik helyről viszont nem tehetett, a kocsijával akadt műszaki gondja. Ahogy a listából is kiderül, a 24 éves pilóta rettentő hidegvérrel és elszántsággal robog.

Különösen annak tekintetében nagy szó ez, hogy 2016 óta először ülhet autóba úgy versenyző, hogy két futammal az idény vége előtt még van esélye vébét nyerni, de nem Lewis Hamiltonnak hívják. Verstappennek fontos, hogy belekapaszkodjon a lehetőségbe, mert 2022-től a Red Bull saját készítésű motorokkal száll majd versenybe a Honda távozásával. Erről egyelőre nem tudni, mire lesz képes, de aerodinamikai és technikai szabályváltoztatásokat is bevezetnek majd, szóval nehéz megtippelni, mire lesz jó az autó jövőre. Ráadásul Bottas helyett a sikerre éhes tehetség, George Russell ül be az egyik Mercedesbe, és ő sem ígérkezik könnyebb ellenfélnek.

A legjobb érzés a világon egy jó autóban ülni, és minden hétvégére úgy elutazni, hogy tudod, a győzelemért küzdhetsz

– mondta Verstappen a világbajnoki címmel kapcsolatos nyomásról, amely sokkal inkább feltüzeli, mint megbénítja.

De ne legyen kétségünk afelől sem, hogy Hamilton is mindennél jobban vágyik egy újabb vb-sikerre, amivel a sportág egyeduralkodója lenne, az első nyolcszoros győztes. A következő év kiszámíthatatlansága mellett ráadásul Hamilton már 36 éves, így sok alkalma nem lesz már Schumachert megelőznie az örökös rangsorban.