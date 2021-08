Az időmérő után a futamot követő interjún is kifütyülték Lewis Hamiltont a Hungaroringen

A Forma-1-es Magyar Nagydíj közönsége kifütyülte az időmérőn pole pozíciót nyerő Lewis Hamiltont. Ezt követően a címvédő a futamon harmadik helyen zárt, de az ezutáni interjúban is füttyszóval várta a közönség.

Pedig arról is beszélt, mennyire boldog a drukkerek visszatérése miatt, a Hungaroringról erre is nagy pfújolás érkezett. Ezen a felvételen tisztán hallani is, amikor a mikrofonhoz lép:

Hamilton az időmérőn valószínűleg szándékosan lassan hajtott ki a boxutcából, hogy a riválisainak már ne legyen ideje mért kört futni, ezért sokan kritizálták. Emellett már a versenyhétvége előtt témát szolgáltatott a rajongóknak, mivel a melegellenessé tett pedofiltörvényt bírálta Instagram-sztorijában. A brit szerint képtelenség megérteni, erről pedig igenis beszélni kell, ha már épp Magyarországra látogatott.

Pontosan nem tudni, mivel vívta ki a magyar közönség ellenszenvét, de Hamilton ennek ellenére is hatpontos előnyt harcolt ki az összetett élén.