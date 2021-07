Kifütyülték Lewis Hamiltont a Hungaroringen, Mick Schumacher rajtbüntetést kapott

A Forma-1-es Magyar Nagydíj közönsége kifütyülte az időmérőn pole pozíciót nyerő Lewis Hamiltont.

A brit pilóta 1:26.424-es idővel bizonyult leggyorsabbnak a Hungaroringen, de a Q3 hajrájában szándékosan jó lassan gurult végig a boxutcán, amivel a mögötte haladó Sergio Pérezt lényegében elütötte még egy kísérlettől. Leintés után vélhetően emiatt kapta az ívet a lelátóról, ami valamelyest beszűrődött a pályamelletti interjúkba is.

Az időmérőn második helyet megszerző Valtteri Bottas védelmébe is vette csapattársát a nap végén tartott sajtótájékoztatón.

– mondta a finn pilóta.

Bottas on the boo boys: "We are here as athletes to give everything we have for the sport we love and Lewis did an amazing lap and then you get booing so the people should question themselves. It is not right, it is not fair and we don’t want to see these kind of things."

