Valtteri Bottas hibája után alakult ki tömegkarambol a Magyar Nagydíjon

Hatalmas tömegkarambollal indult a Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futama.

Rögtön a rajt után az első kanyarban hibázott Valtteri Bottas, aki elszámította magát, későn fékezett és ezzel Lando Norris kocsijának hátuljában találta magát. Norrist rátolta Sergio Pérezre is, sorra pörögtek ki az autók. Hátrébb sem úszták meg a balesetet, Lance Stroll ugyanis hasonló bakival okozott gondot.

Négyen kiestek emiatt a versenyből, Stroll és Bottas mellett Pérez, valamint Charles Leclerc is kénytelen volt feladni. Piros zászló miatt szinte rögtön le is állt a futam. Nem sokkal később eldőlt, hogy Norris autója is olyan rossz állapotban van, hogy ő sem tudja folytatni a futamot.