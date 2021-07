Verstappen elhagyhatta a kórházat

Vasárnap este elhagyhatta a kórházat Max Verstappen. A Forma-1 összetett versenyében vezető holland a Brit Nagydíj első körében esett ki, miután a Red Bullja összeért Lewis Hamilton Mercedesével. A brit aztán kapott is egy tíz másodperces büntetést, de ennek ellenére is nyerni tudott – ráadásul eléggé megosztó volt az ez ítélet. A Red Bull versenyzője az alaposabb kivizsgálások miatt került kórházba.

Maga Verstappen korábban azt posztolta, kissé megviselte az az 51 g-s erő, ami hatott rá, amikor a gumifalba csapódott. Azt is kifogásolta, hogy riválisa látványosan megünnepelte az első helyét, Verstappen szerint Hamilton tiszteletlen volt vele szemben.

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes 🙏🏻 pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021