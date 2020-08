Leclerc biztonsági öve két körön át ki volt csatolva a Spanyol Nagydíjon

A pole-ból indult Lewis Hamilton nyerte meg a Forma-1 Spanyol Nagydíját, amin a szezon során először Sebastia Vettelé volt a futam teljesítménye. Eközben a másik ferraris, Charles Leclerc a 38. körben feladni kényszerült a versenyt.

A monacói autójában egy kanyar kellős közepén állt le a motor, és bár újra tudta indítani, visszaesett a 20. helyre és elég komoly hátrányt szedett össze. Ezután aztán a rádión szólt, hogy azonnal ki kéne mennie a boxba, de nem említette miért, így a csapatrádión azt az utasítást kapta, hogy bentről mindent rendben látnak, folytassa a versenyt.

Egy kör múlva aztán Leclerc elárulta, hogy nincs bekötve a biztonsági öve.

WATCH: It was an unusual end to the weekend for @Charles_Leclerc as he retired early in Spain 😮⬇️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 https://t.co/DWy8m32zhW

