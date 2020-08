Hamilton nagyon simán nyerte a Spanyol Nagydíjat, de Vettel lett a nap hőse

Lewis Hamilton pályafutása 88. futamgyőzelmét aratta, amikor megnyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat.

Azt lehetett tudni, hogy a rajtnak komoly jelentősége lesz, mivel az utolsó tizenkilenc Spanyol Nagydíjon tizenötször az nyert, aki az élről indult, és a verseny történetében mindössze háromszor fordult elő, hogy olyan pilóta győzött, aki nem az első sorból rajtolt.

Most Hamilton simán eljött, mögötte volt inkább tülekedés, Valtteri Bottas beragadt, amit Max Verstappen és Lance Stroll is kihasznált, utóbbi a szélárnyékból kibújva tréfálta meg az első kanyarban belső íven a Mercedes finn versenyzőjét.

Bottas nem hagyta magát, és később a DRS segítségével megelőzte Strollt, majd elkezdett közelíteni Verstappenhez.

Az élen Hamilton a gumijaira vigyázva autózott, aztán odalépett, és a verseny egyharmadánál nyolc másodperc volt az előnye Verstappen előtt, akik többször is kifakadt, mert nem értette, miért nem hívja ki a Red Bull kerékcserére. Ez végül a 22. körben történt meg, majd egy körrel később Hamilton és Bottas is követte a példáját, ezután a címvédő előnye négy másodperc volt a holland, és majdnem hat másodperc a finn előtt.

Elöl nem történt semmi izgalmas, hátrébb viszont nagy csata folyt a pontszerző helyekért, a két Racing Point, Stroll és Sergio Pérez egymást gyűrte, a két Ferrari viszont nem volt bent az első tízben. A 37. körben Charles Leclerc alatt állt meg a Ferrari, és bár el tudott indulni újra, de bement a bokszba, és ezzel véget is ért számára a verseny.

A 37. kör hozott még egy említésre méltó eseményt, Kimi Räikkönen ugyanis a kör befejezésével elmondhatta, hogy F1-pályafutása során 83 846 kilométert tett meg, és ezzel Fernando Alonsót megelőzve ő lett az új csúcstartó.

LAP 38/66: KIMI BREAKS A RECORD

After completing lap 37, Kimi Raikkonen has now raced 83,846 km in F1

That's further than any other driver F1 in history

That's more than twice the circumference of Earth 🌍

That's incredible 👌#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/P5zoXOy12R

