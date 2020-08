Verstappen parázs szócsatát vívott a csapatával a rádión

A Spanyol Nagydíjat a második helyen befejező Max Verstappen a futam során többször is keményen osztotta a csapatát a rádión.

A Red Bull holland pilótája eleinte csak két másodpercre volt az előtte autózó, a futamot végül megnyerő Lewis Hamiltontól, aztán fokozatosan nőtt a hátránya a címvédőhöz képest. Verstappen már a 17. körben nyűgösen jelezte a rádión, hogy gondjai vannak a lágy gumikkal, majd utána még rá is kérdezett, hogy elmondja-e még egyszer a nyomatékosítás kedvéért, hogy a hátsó gumijai miatt küszködik.

– magyarázta Verstappen egy újabb rádióüzenetben, és csapata végül a 21. körben hívta ki, amikor közepes keverékű gumikat kapott.

LAP 21/66

🎧 “I’m losing so much grip – who cares about where I come out, I can easily pass them!”

Verstappen wants to come in for new tyres… NOW

And Red Bull grant his wish – with a *very* fast stop 👌#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/jLw3osgmTr

