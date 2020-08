Forma-1: bizarr baleset miatt fújták le a szabadedzést

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1 Spanyol Nagydíjának harmadik szabadedzésén és egyedül csak a csapattársa, Valtteri Bottas tudta őt időben megközelíteni. A harmadik Max Verstappen már bő fél másodpercet kapott a Mercedes címvédőjétől.

A szabadedzés idő előtt véget ért egy bizarr baleset miatt.

Kevin Magnussen lassított le indokolatlanul a pálya közepén, Esteban Ocon pedig el akarta kerülni az ütközést, fékezett és félrerántotta a kormányt, aminek az lett a vége, hogy a Renault-ja a falba csapódott.

A Forma-1-es szakíró, Chris Medland a helyszínről azt jelentette, hogy a két pilótának a versenybírók előtt volt jelenése, ahol elmondták, a mögöttük érkező Williamst akarták elengedni mindketten, Magnussen ezért lassított le, míg Ocon pont rossz pillanatban nézett bele a visszapillantójába, így későn vette csak észre, hogy a dán épp fékez előtte.

CLASSIFICATION: FP3

Session ends under a red flag after Ocon’s collision with the wall 💥

Hamilton edges out Bottas to top the pile ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/yjBqmf0CCo

— Formula 1 (@F1) August 15, 2020