Räikkönen: Nevetséges, hogy nem versenyezhetünk esőben

A Hagibis tájfun szépen belerondított a Forma-1 Japán Nagydíjának hétvégéjébe: mivel a vihar szombaton érte el Szuzukát, így törölték a harmadik szabadedzést, az időmérőt pedig átrakták vasárnapra.

Ez egy teljesen indokolt lépés volt, volt is már rá korábban példa, a nagy eső és a heves széllökések miatt 2004-ben is vasárnap volt a kvalifikáció és a futam Japánban. Kimi Räikkönen sem vitatta a döntést, ugyanakkor megragadta az alkalmat, hogy szidja kicsit a jelenlegi gumikat.

– mondta a motorsport.com cikke szerint az Alfa Romeo finn versenyzője, aki nem az első, aki kritizálja a Pirellit.

Szombaton valóban eső és nagy szél volt Szuzukában, ugyanakkor a helyzet egyelőre nem olyan vészes, mint azt előre várták. A szakíró Albert Fabrega egy tweetben azt írta, az időjárás-jelentések szerint a vihar legkeményebb részén már túl is van Szuzuka.

Buenos días. Sigue lloviendo y el viento empieza a soplar con fuerza, pero de momento sin dramas.

Good morning. Still raining here with strong wind but no dramas so far. pic.twitter.com/HnCRwShrwh

