Pénteken döntenek arról, mi legyen a Japán Nagydíj időmérőjével

Péntekre halasztották a Forma-1 szervezői a döntést, hogy a közeledő Hagibisz tájfun miatt elhalasszák-e a szombati időmérőt, vagy sem.

A szupertájfun szombaton érheti el Honshu szigetének déli partjait, amelyen Szuzuka, a Japán Nagydíj helyszíne is található.

Mindent megteszünk, hogy ne borítsuk föl a Forma-1 menetrendjét, de a rajongók, versenyzők és dolgozók biztonsága élvezi a mindenkori prioritást

– idézi a BBC az F1 vezetőinek közleményét.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azt ígérte, hogy folyamatosan ellenőrzi majd az időjárási viszonokat, ennek ellenére nem sikerült csütörtökig dönteni. Az FIA azt reméli, hogy a vihar az előrejelzésekhez képest lassabban közeledik majd, ebben az esetben meg lehetne tartani az időmérőt szombaton.

Teljesen egyértelmű, hogy nem lehet vezetni, ha a tájfun ideér

– szögezte le Charles Leclerc csütörtök reggel és arra biztatta a döntéshozókat, hogy vasárnap délelőtt legyen inkább az időmérő.

A monacói mellett Max Verstappen, Nico Hülkenberg, George Russell és Carlos Sainz is a halasztást szorgalmazza, de nem is csoda, az előrejelzés szerint akár 160 km/órás szél is lehet a vihar során. A szintén Japánban rendezett rögbi-világbajnokság szervezői egyébként csütörtökön úgy döntöttek, hogy inkább lefújják a szombati meccseket.

Kiemelt kép: Dan Istitene/Getty Images