Hivatalos: Szoboszlai Dominik hosszabbított Liverpoolban

A magyar válogatott középpályás 2023-ban érkezett a klubhoz, akkor 2028 nyaráig írt alá. Három évet követően azonban kulcsfontosságú játékossá nőtte ki magát a klubban, amit az is jól mutat, hogy a legutóbbi idényben megválasztották a szezon legjobbjának is.

Miközben a Liverpool sorra bukta el kulcsfontosságú játékosait – Trent Alexander-Arnold 2025-ben, Ibrahima Konaté 2026-ban távozott szerződése lejártával, míg a számos rekordot tartó Mohamed Szalah a szerződése felbontását kérte – Szoboszlaival már nem szeretett volna így járni.

Olyan polcra került, amit megérdemelt

A brit sajtó szerint nyolc hónapja zajlottak már az egyeztetések egy új szerződésről, ami fizetésben is kifejezi a középpályás fontosságát a klubnál. Ennél is fontosabb azonban, hogy minden bizonnyal csapatkapitány-helyettessé lép elő. Az új megállapodás értelmében 2031-ig lesz a Liverpool játékosa Szoboszlai Dominik.

A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt

– mondta Esterházy Mátyás, a játékos ügynöke. „A tény, hogy a klubja ennyire ragaszkodott hozzá, egyértelműen megerősíti, hogy Dominik számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak.”

Ausztriából Anglia csúcsára

Szoboszlai útja a felnőttfutballban a Salzburgnál indult (játszott a fiókcsapatban, a Lieferingben is), majd Lipcsén át vezetett a Liverpoolhoz, az angolok 70 millió eurót fizettek érte. Az angoloknál eddig 147 meccsen játszott, 28 gólja és 26 gólpassza van. Angliában eddig bajnoki címet és Ligakupát nyert, viszont a 2025–26-os szezon volt karrierje során az első, amelyben trófea nélkül maradt.

A Liverpool új edzővel vág neki a szezonnak, Arne Slot távozása után Andoni Iraolát nevezték ki.