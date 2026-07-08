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Messi örömében zokogott, tizenegyesekkel zárultak a nyolcaddöntők – ez történt a focivébén

Justin Setterfield/Getty Images
24.hu
2026. 07. 08. 02:00
Justin Setterfield/Getty Images
Egy újabb kör zárult le a labdarúgó-világbajnokságon, láthattunk egy hatalmas fordítást, és egy végletekig kiélezett párharcot is.

A legfontosabb történések:

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Kialakult a legjobb nyolc mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon, ez lesz a torna további menetrendje.
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