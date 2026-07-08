Messi örömében zokogott, tizenegyesekkel zárultak a nyolcaddöntők – ez történt a focivébén

A legfontosabb történések:
- A címvédő Argentína óriási fordítást mutatott be, Lionel Messiék a 79. perc elején még kétgólos hátrányban voltak, mégis kiejtették Egyiptomot.
- Svájc közben egy, a nézők türelmét próbára tevő mérkőzésen egészen a tizenegyesekig húzta Kolumbia ellen, majd ott az európai csapat bírta jobban az idegek csatáját és 1954 után ismét negyeddöntőzik.
A belgák Trumpot cikizték, távozott a portugál kapitány
- Miután Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát, Roberto Martínez elismerte, hogy távozik a csapat éléről. A válogatott egyik korábbi kiválósága nyíltan bírálta az edzőt.
- Belgium az amerikai elnökön élcelődött, miután kiütötték a házigazdát.
- Thomas Tuchelt, az angol válogatott edzőjét csúnyán rászedték a játékosai, de ezt aligha bánta a Mexikó elleni továbbjutást követően.
- Ha már Anglia, a futballőrület végigsöpört az országon, Jude Bellingham miatt például átneveztek egy metróállomást Londonban.
- A spanyolok hőse, Mikel Merino: Addig nem kaptam meg az első labdám, amíg anyám meg nem látta, hogy elveszem más gyerekektől az utcán.
- A horvátok nem hagyják annyiban a kiesést: tiltakozó levelet küldtek Gianni Infantino FIFA-elnöknek, amiben technológiai visszaélésről írtak.
Nincs vége, kicsi
- Hajdú B. István áthallásos módon adta tovább a szót az argentinok vb-meccse után az M4-en, Menczer Tamást idézte azon a napon, amikor az M1 elsötétült.
- A Ziccerben megállapítottuk, hogy reumás derékkal még Cristiano Ronaldo számára sincs utolsó tánc.
- beck zoli pedig csupa kisbetűvel írt nekünk egy cikket a porcelán tichy-szoborról.
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