Tuchelt nagyon csúnyán rászedték a játékosai a Mexikó elleni győzelem után

Már javában ment a buli az angol öltözőben a Mexikó elleni továbbjutás után, amikor Declan Rice egy pillanatra belerondított a jókedvbe, és mutatta Thomas Tuchel kapitánynak, hogy van itt némi probléma, mert John Stones fájlalja a jobb vállát.

Thomas egyből komor arckifejezésre váltott, de csak addig, amíg Stones, aki addig furán mozgatta a karját, egy laza mozdulattal beröffentette a korábbinál is nagyobb partit.

Erre már Tuchel is ugrálni kezdett, és aztán röhögve konstatálta, hogy szépen behúzták a csőbe a játékosai.

Anglia legközelebb szombaton lép pályára, amikor az Erling Haaland vezette Norvégiával találkozik, magyar idő szerint 23 órától.