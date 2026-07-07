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Foci foci vb 2026

Tuchelt nagyon csúnyán rászedték a játékosai a Mexikó elleni győzelem után

foci vb 2026 thomas tuchel angol válogatott öltözői tréfa
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 07. 14:24
foci vb 2026 thomas tuchel angol válogatott öltözői tréfa
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
De óriási röhögés lett a vége.

Már javában ment a buli az angol öltözőben a Mexikó elleni továbbjutás után, amikor Declan Rice egy pillanatra belerondított a jókedvbe, és mutatta Thomas Tuchel kapitánynak, hogy van itt némi probléma, mert John Stones fájlalja a jobb vállát.

Thomas egyből komor arckifejezésre váltott, de csak addig, amíg Stones, aki addig furán mozgatta a karját, egy laza mozdulattal beröffentette a korábbinál is nagyobb partit.

Erre már Tuchel is ugrálni kezdett, és aztán röhögve konstatálta, hogy szépen behúzták a csőbe a játékosai.

Anglia legközelebb szombaton lép pályára, amikor az Erling Haaland vezette Norvégiával találkozik, magyar idő szerint 23 órától.

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