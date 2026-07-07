Jude Bellingham miatt átneveztek egy londoni metróállomást

A mérkőzés óta a brit szurkolók elkezdtek hinni abban, hogy 60 évvel az eddig egyetlen világbajnoki cím után ismét csúcsra érhetnek a kedvencek.

Ez a reményhullám végigsöpört az országon, és még London tömegközlekedési rendszerére is kiterjedt:

hétfőn a fővárosi metró üzemeltetője, a Thameslink úgy döntött, hogy tiszteleg az angol válogatott egyik kulcsjátékosának teljesítménye előtt.

🚨 BREAKING: Bellingham station in London has been renamed the JUDE Bellingham station. The change was originally planned for only one day, but after his incredible performance vs Mexico, it will stay in place until Sunday. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qckERlpAeU — Madrid Zone (@theMadridZone) July 7, 2026

A főváros déli részén található Bellingham állomás nevét Jude Bellinghamre változtatták, hogy megünnepeljék a Real Madrid középpályásának teljesítményét, aki két perc leforgása alatt két gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott a Mexikó elleni 3-2-es sikerben.

Bár ez a kezdeményezés átmeneti, a válogatott további teljesítményétől függően meghosszabbítható. Erre legközelebb szombat este lesz lehetőség, amikor Anglia az Erling Haaland vezette Norvégiával csak össze a negyeddöntőben.