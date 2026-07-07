foci vb 2026angol válogatottlondoni metrójude bellingham
Foci foci vb 2026

Jude Bellingham miatt átneveztek egy londoni metróállomást

Jude Bellingham (England) and Luis Romo (Mexico) during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Mexico and England, Azteca Stadium, Mexico, Mexico on July 05 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jude Bellingham kulcsszerepet vállalt Mexikó legyőzéséből
24.hu
2026. 07. 07. 16:55
Jude Bellingham (England) and Luis Romo (Mexico) during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Mexico and England, Azteca Stadium, Mexico, Mexico on July 05 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jude Bellingham kulcsszerepet vállalt Mexikó legyőzéséből
Jude Bellingham kivételes teljesítményt nyújtott Mexikó ellen a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében: a Real Madrid játékosa kétszer is betalált, így kulcsszerepet vállalt a 3-2-es győzelemből.

A mérkőzés óta a brit szurkolók elkezdtek hinni abban, hogy 60 évvel az eddig egyetlen világbajnoki cím után ismét csúcsra érhetnek a kedvencek.

Ez a reményhullám végigsöpört az országon, és még London tömegközlekedési rendszerére is kiterjedt:

hétfőn a fővárosi metró üzemeltetője, a Thameslink úgy döntött, hogy tiszteleg az angol válogatott egyik kulcsjátékosának teljesítménye előtt.

A főváros déli részén található Bellingham állomás nevét Jude Bellinghamre változtatták, hogy megünnepeljék a Real Madrid középpályásának teljesítményét, aki két perc leforgása alatt két gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott a Mexikó elleni 3-2-es sikerben.

Bár ez a kezdeményezés átmeneti, a válogatott további teljesítményétől függően meghosszabbítható. Erre legközelebb szombat este lesz lehetőség, amikor Anglia az Erling Haaland vezette Norvégiával csak össze a negyeddöntőben.

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