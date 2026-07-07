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Ronaldo világbajnoki álmaival együtt a portugál válogatott edzője is eltűnik

Roberto Martínez a világbajnoki kiesés után.
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Roberto Martínez a világbajnoki kiesés után.
24.hu
2026. 07. 07. 00:39
Roberto Martínez a világbajnoki kiesés után.
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Roberto Martínez a világbajnoki kiesés után.
Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatón közölte, hogy távozik a posztjáról.

Portugália nem mutatott kiemelkedő játékot a világbajnokságon, a csoportjában Kolumbiával (0-0) és a Kongói DK-val (1-1) is döntetlent játszott, Üzbegisztánt viszont 5-0-ra kiütötte. Horvátországot 2-1-re legyőzte az egyenes kieséses szakaszban, ám Spanyolország már rágós falatnak bizonyult, egy 91. perces góllal 1-0-ra kikapott, így a nyolcaddöntőben kiesett.

„Igaz a hír, ez volt az utolsó mérkőzésem a portugál válogatott élén. Nem beszéltünk egymással Pedro Proenca elnök úrral, de ez egy korszak vége. Szeretnék köszönetet mondani a portugál népnek, egy életre szóló emlék marad az itt töltött idő. A játékosok hihetetlen munkát végeztek, rendkívül tehetségesek, és elkötelezettek voltak a csapat iránt.

Az itt töltött 45 mérkőzésem, a válogatott történetének legjobb gól- és pontszáma, a Nemzetek Ligájának megnyerésére, a megdöntött rekordokra örökre emlékezni fogok

mondta sajtótájékoztatón Martínez.

Roberto Martínez 2023 januárjában vette át a kispadot, miután a 2022 végi katari világbajnokság után Fernando Santost menesztették. A spanyol szakember szerződése lejár, így nem kerül pénzbe, hogy elváljanak útjai a portugál válogatottal, amellyel Nemzetek Ligáját nyert, de a csapat játékát nem tudta javítani.

Az A Bola című napilap szerint Jorge Jesus veszi át a válogatott irányítását. A 71 éves szakember négy évre szóló szerződést írhat alá, vagyis a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as, részben portugál rendezésű vébén irányíthatja Portugáliát.

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