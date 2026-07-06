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Visszavonulás, felmentés, brazil égés, angol gála – ez történt a világbajnokság 25. napján

Harry KANE of England reacts after converting a penalty kick in the second half of the FIFA World Cup 2026 round-of-16 match between Mexico and England at Estadio Azteca in Mexico City, Mexico, on July 5, 2026. ( The Yomiuri Shimbun )
Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Harry Kane ismét gólt szerzett, Anglia már a nyolc között jár
24.hu
2026. 07. 06. 05:19
Harry KANE of England reacts after converting a penalty kick in the second half of the FIFA World Cup 2026 round-of-16 match between Mexico and England at Estadio Azteca in Mexico City, Mexico, on July 5, 2026. ( The Yomiuri Shimbun )
Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Harry Kane ismét gólt szerzett, Anglia már a nyolc között jár

Ez történt a pályán kívül:

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