Visszavonulás, felmentés, brazil égés, angol gála – ez történt a világbajnokság 25. napján

- Ez történt a pályán:
Haaland kivégezte Brazíliát, Norvégia negyeddöntős a vébén – a sajtó nem is kímélte az ötszörös világbajnokot, Neymar pedig bejelentette a visszavonulását
- Anglia a vb talán legjobb meccsén 3-2-re legyőzte Mexikót
Ez történt a pályán kívül:
- A paraguayi kapitányt nem zavarta csapata stílusa
- Vozinha élete szerződését kaphatja a világbajnokság után
- Folarin Balogun esete megosztotta a futballvilágot: a játékost piros lapja ellenére nem tiltották el, és állítólag Donald Trump elnök járt közben az érdekében
És egy kis szakma
- Egri Viktor Carlo Ancelottiról írt, hogy nagyot kell alakítania, hogy megtörje a brazil átkot (amint tudjuk, nem sikerült…)
- Kele János arról értekezett, hogy Mexikóban dől el, Anglia vb-esélyes vagy csak egy szenvedő sztárcsapat
- A Ziccerben pedig kielemeztük Mbappé gondolatait, miszerint ők is tudnak szarháziak lenni