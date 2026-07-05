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Egri Viktor: Az edzők Miles Davisének nagyot kell alakítania, hogy megtörje a brazil átkot

Carlo Ancelotti.
Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images
Carlo Ancelotti
admin Egri Viktor
2026. 07. 05. 13:39
Carlo Ancelotti.
Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelottinak ezen a világbajnokságon gyakorlatilag minden pillanatban igazolnia kell, hogy szakmája Miles Davise. Ezúttal nem meccs közben, hanem két találkozó között kellett kreatív megoldást találnia a Lucas Paquetá sérülése miatt széteső, eddig biztos pontnak hitt középpálya újrarendszerezésére.

Carlo Ancelotti az a típusú edző, akinek nincsenek rögeszméi, nem ragaszkodik szisztémákhoz, és ha megkérdeznék tőle, hogy mi a játékfilozófiája, rágózás közben felhúzná a szemöldökét, és lehet, hogy csak belül, de mosolyogna egyet, mert ezek a fellengzős kifejezések végtelenül távol állnak tőle. Viszont Carlo Ancelotti a világ talán legjobb „edződeszantosa”, akit ha bármely öltözőbe ledobnának, a rendelkezésre álló társasághoz illő, az adottságoknak megfelelő közel leghatékonyabb taktikát dolgozná ki, amelyben ráadásul még a játékosok is komfortosan érzik magukat.

A nagy hatásúnak tartott edzők majd mindegyike a saját gondolata csaknem mozdíthatatlan fémvázához keres kiegészítőket, ahhoz kalapálja az alkatrészeket, Ancelotti viszont megnézi a doboz tartalmát, és előre kinyomtatott összeszerelési útmutató nélkül igyekszik egyik darabot sem meggörbítve a leginkább működőképes szerkezetet összecsavarozni.

A brazil válogatottal nincs könnyű helyzetben, mert szerszámosládájával eleve későn érkezett, és így nem állt rendelkezésére elég idő az ötletek kipróbálására, ráadásul az ígéretes elemek közül Rodrygo, Estevao, Wesley és Éder Militao már a világbajnokság előtt kiesett, a vb kezdete óta pedig elvesztette (legalább ideiglenesen) Raphinhát és legutóbb Lucas Paquetát is.

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