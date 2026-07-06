Kiábrándító kiesés, apátiába süllyedt válogatott, az út vége – így ír a sajtó Brazília nagy bukásáról

A brazil lapok mindegyike a hatodik világbajnoki cím esélyét siratja. „Az út vége” – címezte a katasztrófát nyersen és hidegen a Globo, a Placar magazin úgy fogalmazott, hogy Brazília ismét kudarcot vallott, és kiesett a Csillagok Kupájából.

A Lance Haaland teljesítményét emelte ki egy üstököshöz hasonlítva a teljesítményét

A norvégoknál a VG azt írta, „Brazília összetört”, a Dagbladet kiemelte Orjan Nyland kapus teljesítményét, míg az Adresseavisen „a norvég sport legnagyobb eseményének” nevezte a vb- negyeddöntőbe jutást.

Brazília kiesett a világbajnokságról, Carlo Ancelotti első megbízatása a válogatott élén a lehető legkeserűbb módon ért véget

– írta a spanyol AS.

Az argentin Olé szerint Erling Haaland történelmi teljesítményt nyújtott és két látványos góljával biztosította Norvégia továbbjutását. „A norvég csapat a pályán fölényben volt a sok kívánnivalót hagyó brazil válogatottal szemben” – olvasható.

Haaland megállíthatatlan erő volt Brazília számára

– jegyezte meg az argentin Clarín.

„Az ötszörös bajnokok továbbra is ötszörös bajnokok maradnak” – közelítette meg matematikai szinten a brit The Guardian, míg a francia Le Parisien azt írta, inspiráció nélkül nem lehet futballozni.

A sztárjátékos Neymar sem tudta megakadályozni a válogatott kiábrándító kiesését, Brazília 1990 óta nem esett ki ilyen korán a világbajnokságon

– írta a francia lap.

Véget ért a mérkőzés és a hatodik világbajnoki címről szóló álom! Norvégia 2-1-gyel búcsúztatta Brazíliát, Erling Haaland ragyogott, és hazaküldte a Canarinhát” – jegyezte meg a portugál A Bola.

Az olasz La Gazzeta dello Sport szerint

Haaland nagyobb, mint Brazília! Két csodálatos góllal büntette az apátiába süllyedt válogatottat, Ancelottit hazaküldték.