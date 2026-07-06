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Kiábrándító kiesés, apátiába süllyedt válogatott, az út vége – így ír a sajtó Brazília nagy bukásáról

Raphinha of Brazil comforts Neymar Jr of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Raphinha vigasztalja Neymart
24.hu
2026. 07. 06. 02:33
Raphinha of Brazil comforts Neymar Jr of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Raphinha vigasztalja Neymart
A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcaddöntőjében. A brazil lapok sírnak, a norvég sajtó örömtáncot ját.

A brazil lapok mindegyike a hatodik világbajnoki cím esélyét siratja. „Az út vége” – címezte a katasztrófát nyersen és hidegen a Globo, a Placar magazin úgy fogalmazott, hogy Brazília ismét kudarcot vallott, és kiesett a Csillagok Kupájából.

A Lance Haaland teljesítményét emelte ki egy üstököshöz hasonlítva a teljesítményét

A norvégoknál a VG azt írta, „Brazília összetört”, a Dagbladet kiemelte Orjan Nyland kapus teljesítményét, míg az Adresseavisen „a norvég sport legnagyobb eseményének” nevezte a vb- negyeddöntőbe jutást.

Brazília kiesett a világbajnokságról, Carlo Ancelotti első megbízatása a válogatott élén a lehető legkeserűbb módon ért véget

– írta a spanyol AS.

Az argentin Olé szerint Erling Haaland történelmi teljesítményt nyújtott és két látványos góljával biztosította Norvégia továbbjutását. „A norvég csapat a pályán fölényben volt a sok kívánnivalót hagyó brazil válogatottal szemben” – olvasható.

Haaland megállíthatatlan erő volt Brazília számára

– jegyezte meg az argentin Clarín.

„Az ötszörös bajnokok továbbra is ötszörös bajnokok maradnak” – közelítette meg matematikai szinten a brit The Guardian, míg a francia Le Parisien azt írta, inspiráció nélkül nem lehet futballozni.

A sztárjátékos Neymar sem tudta megakadályozni a válogatott kiábrándító kiesését, Brazília 1990 óta nem esett ki ilyen korán a világbajnokságon

– írta a francia lap.

Véget ért a mérkőzés és a hatodik világbajnoki címről szóló álom! Norvégia 2-1-gyel búcsúztatta Brazíliát, Erling Haaland ragyogott, és hazaküldte a Canarinhát” – jegyezte meg a portugál A Bola.

Az olasz La Gazzeta dello Sport szerint

Haaland nagyobb, mint Brazília! Két csodálatos góllal büntette az apátiába süllyedt válogatottat, Ancelottit hazaküldték.

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