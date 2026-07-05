„Forradalmat akartam elindítani Paraguayban, őszintén szólva messzebb akartam jutni” – a paraguayi kapitányt nem zavarta csapata stílusa

A dél-amerikai együttes játékstílusát a világon mindenhol elhordták mindennek. Annak ellenére, hogy nem kapott lapot Paraguay, amire 1998 óta nem volt példa, több rendkívül csúnya szabálytalanságot is megúszott. Különösen Matías Galarza játékán látszott, hogy elhatározta, pokollá teszi a franciák napját, ez főleg Jules Koundénál jött össze, akit nemes egyszerűséggel arcon könyökölt. Gustavo Alfaro szövetségi kapitány ennek ellenére dicsérte a játékost.

„Talán Galarza nem tudna a Riverben játszani, de hadd fogalmazzak egyértelműen: Németország ellen is játszhatott, és Franciaország ellen is játszhatott. Galarza a világ bármelyik csapatában játszhatna!” – közölte felpaprikázva Alfaro.

Később azt ecsetelte, hogy a játékosai milyen nehéz körülmények közül érkeztek, így számukra tényleg élet-halál kérdés volt a labdarúgás. Ugyanakkor meglátása szerint nem lehet elégedetten hátradőlni, az építkezés csak elindult.

„Remélem, hogy ez a játékosok és Paraguay javát fogja szolgálni, és hogy bármilyen pénzt is lehet itt keresni – legyen az kevés vagy sok –, azt újra befektetik az infrastruktúrába, az utánpótlás-labdarúgásba, egyre jobb profik képzésébe, kiegyensúlyozott korosztályok kialakításába, minden világbajnokságra való kijutásba és abba, hogy soha ne elégedjünk meg kevesebbel!

Forradalmat akartam elindítani Paraguayban; őszintén szólva tovább akartam jutni, ezt mélyen éreztem magamban, ezért is távozom ilyen fájdalommal. Ami eddig történt, az nem elég ahhoz, hogy kijussunk a 2030-as világbajnokságra. Rengeteg munkánk van még itt. Holnap már neki kell látnunk a munkának.

Paraguay head coach Gustavo Alfaro has urged his players to keep pushing forward as the national team looks to build on its World Cup performance.#AlkassEnglish #WorldCup #FIFAWorldCup #Paraguay pic.twitter.com/Cs0cmazTPe — Alkass English (@alkassenglish) July 5, 2026

Mbappé közelít Messihez az örökranglistán

Kylian Mbappé az idei tornán már hét gólnál jár, akárcsak Lionel Messi, ők ketten mondhatják csak el magukról, hogy két vébén is eljutottak hét találatig. Az örökrangsor élén Messi áll 20 góllal, de Mbappé közelebb férkőzött hozzá, mert a győztes tizenegyes volt a 19. vb-találata.

Franciaország a negyeddöntőben Marokkóval találkozik majd magyar idő szerint csütörtökön 22 órától.