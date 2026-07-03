Diogo Jotára emlékeztek Ronaldóék, pályára lép Lionel Messi – élő hírfolyam a foci-vb 23. játéknapjáról

Vajon mennyire zökken ki Enzo Fernández?
Ha menni is akart a Real Madridba, úgy tűnik, idén nem fog.
Ha menni is akart a Real Madridba, úgy tűnik, idén nem fog.
Még nem késő pótolni a ma reggeli adást! A spanyolok játszi könnyedséggel jutottak túl Ausztrián, Portugália drámai meccsen ejtette ki a hatalmasat küzdő horvátokat, Svájc pedig Algérián lépett túl. Szó van benne VAR-ról, Ronaldóról és Modricról is.
Éppen azon a napon játszottak a horvátokkal, amelyiken Diogo Jota meghalt autóbalesetben. Nem felejtették el, sőt erőt nyertek abból, hogy rá emlékeztek.
Ezt mondta a horvátok szövetségi kapitánya, miután biztossá vált, hogy Luka Modric karrierje a válogatottban a legjobb 32 között ér véget.
Hajnalban Portugália 2-1-re legyőzte Horvátországot, Svájc pedig 2-0-ra verte Algériát. A játéknap összefoglalója itt található: