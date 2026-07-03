Diogo Jotára emlékeztek Ronaldóék, pályára lép Lionel Messi – élő hírfolyam a foci-vb 23. játéknapjáról

Még nem késő pótolni a ma reggeli adást! A spanyolok játszi könnyedséggel jutottak túl Ausztrián, Portugália drámai meccsen ejtette ki a hatalmasat küzdő horvátokat, Svájc pedig Algérián lépett túl. Szó van benne VAR-ról, Ronaldóról és Modricról is.