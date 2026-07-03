2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026labdarúgás
Élő Foci

Diogo Jotára emlékeztek Ronaldóék, pályára lép Lionel Messi – élő hírfolyam a foci-vb 23. játéknapjáról

Cristiano Ronaldo a társaival ünnepelve emlékezett meg az elhunyt Diogo Jotáról.
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Cristiano Ronaldo a társaival ünnepelve emlékezett meg az elhunyt Diogo Jotáról.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 03. 13:02FRISSÍTVE: 2026. 07. 03. 13:17
Cristiano Ronaldo a társaival ünnepelve emlékezett meg az elhunyt Diogo Jotáról.
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Cristiano Ronaldo a társaival ünnepelve emlékezett meg az elhunyt Diogo Jotáról.
A világbajnokság újabb izgalmas napjához érkeztünk, kövesse velünk minden rezdülését!
13:01

Ha világbajnokság, akkor Ziccer!

Még nem késő pótolni a ma reggeli adást! A spanyolok játszi könnyedséggel jutottak túl Ausztrián, Portugália drámai meccsen ejtette ki a hatalmasat küzdő horvátokat, Svájc pedig Algérián lépett túl. Szó van benne VAR-ról, Ronaldóról és Modricról is.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bántóan simán verték a franciák Svédországot, Mbappé megelőzte Klosét az örök góllövőlistán

Friss

Népszerű

Összes
Megvan a közmédia szakmai vezetőinek névsora
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik