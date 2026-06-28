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Rajtolnak a tizenhatoddöntők, dühöng a horvát kapitány – élő hírfolyam a világbajnokság 18. játéknapjáról

Canadian fans attend the 2026 FIFA World Cup Fan Festival to support their own team for the match between Canada and Qatar at Fort York Blvd. on June 19, 2026 in Toronto, Canada.
Leonardo Ramirez / Middle East Images / Middle East Images via AFP
Várják a folytatást a kanadai szurkolók
admin Pincési László
2026. 06. 28. 12:31FRISSÍTVE: 2026. 06. 28. 12:50
Canadian fans attend the 2026 FIFA World Cup Fan Festival to support their own team for the match between Canada and Qatar at Fort York Blvd. on June 19, 2026 in Toronto, Canada.
Leonardo Ramirez / Middle East Images / Middle East Images via AFP
Várják a folytatást a kanadai szurkolók
Alig ért véget a labdarúgó-világbajnokság csoportköre, máris folytatódik a torna egyenes kieséses szakasza. A legjobb 32 között az első mérkőzést magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor a Dél-afrikai Köztársaság és a társházigazda Kanada válogatottja vívja. De a pályán történő dolgok mellett a legfontosabb hírekről is beszámolunk vb-hírfolyamunkban.
12:49

„Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, azt mondtam volna, hogy teljesen abnormális”

Hatgólos mérkőzésen drámai hajrát hozott Algéria és Ausztria összecsapása az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, s a 3-3-as szombati döntetlenről Ralf Rangnick, az osztrákok szakvezetője úgy fogalmazott, ha Alfred Hitchcock írt volna hasonló forgatókönyvet, azt teljesen abnormálisnak tartja.

Az osztrákok a rendes játékidőben kétszer szereztek vezetést, az észak-afrikaiak kétszer egyenlítettek, majd a ráadásban már ők jutottak előnyhöz, amit Sasa Kalajdzic a 96. percben gyakorlatilag a meccs utolsó labdaérintésével egalizált.

Ausztria ezzel 44 év után jutott tovább vb-n a csoportkörből, Ralf Rangnick pedig azt mondta, mintegy negyven éve edzősködik már, de nem emlékszik olyan meccsére, amely ilyen fordulatosan alakult volna, ilyen drámai végkifejlettel.

Ha valaki három perccel a vége előtt azt mondja, hogy még ez vár ránk a meccs további részében, azt kapta volna, hogy egy őrült. A legjobban mindenki 0-0-t, vagy 1-1-et várt, erre 3-3 lett. Hihetetlen. Tiszta őrület volt az öltözőnk.

Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, valószínűleg azt mondtam volna róla, hogy teljesen abnormális” – fogalmazott a német tréner, aki visszautasította azokat a felvetéseket, miszerint békés döntetlenre játszottak volna az ellenféllel együtt annak ismeretében, hogy azzal mindketten továbbjutnak.

Ausztria a legjobb 32 között a favoritok közé sorolt, eddig azonban kissé visszafogottan teljesítő spanyolokkal mérkőzik meg csütörtökön 21 órától Los Angelesben. Rangnick hiszi, hogy az esélyektől függetlenül bármi lehetséges, egyelőre azonban a továbbjutást fogadja megkönnyebbülve, és kicsit hitetlenkedve.

Még mindig nem hiszem el. Csípjen meg valaki, hogy nem álmodom

– nyilatkozta.

(MTI)

12:30

Ezt is jól kibeszéltük a Ziccerben

Lement 72 csoportmeccs és megvan a csoportkör 32 továbbjutója. Végül külön ágra került Argentína és Portugália, Lionel Messi tovább írta a világbajnoki gólrekordot.

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Lement 72 csoportmeccs és megvan a csoportkör 32 továbbjutója. Végül külön ágra került Argentína és Portugália, Lionel Messi tovább írta a világbajnoki gólrekordot.
12:29

Véget ért a csoportkör, de hogyan tovább?

Bő két után véget ért az idei labdarúgó-világbajnokság csoportköre, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában található 16 helyszínen lejátszott 72 mérkőzés után kialakult a legjobb 32 mezőnye. Hogy ez mekkora mérkőzésszám, arra egy példa: négy éve, a katari vébén összesen rendeztek 64 összecsapást.

A nyolcaddöntőbe jutásért az első meccset este 21 órától a Dél-afrikai Köztársaság és Kanada vívja. De hogyan tovább? Íme a menetrend!

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Véget ért a 72 meccses csoportkör, négy éve az egész vébén 64 mérkőzést rendeztek.
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12:49
„Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, azt mondtam volna, hogy teljesen abnormális”

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A karaktergyilkos edző, aki a vébén magának ártotta a legtöbbet

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