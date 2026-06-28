foci vb 2026horvát válogatottzlatko dalic2026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

Horvát futballkapitány: Szomorú, hogy ezt a csapatot így lekezelik és leköpik!

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Zlatko Dalic, Head Coach of Croatia, speaks to players at the hydration break during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Zlatko Dalic szerint taktikailag fantasztikusan játszott a csapata
24.hu
2026. 06. 28. 09:38
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Zlatko Dalic, Head Coach of Croatia, speaks to players at the hydration break during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Zlatko Dalic szerint taktikailag fantasztikusan játszott a csapata
Panama után Ghánát is legyőzte, így Anglia mögött az L csoport második helyén végzett a horvát válogatott a labdarúgó-világbajnokságon. Zlatko Dalic a játékosaival elégedett volt, ugyanakkor a játékvezetés mellett a horvátországi hangok is feldühítették.

A mérkőzésen Petar Sucic távoli gójával Horvátország szerzett vezetést az első félidőben, ezt a 73. percben Derrick Luckassen egy lesgyanús, de a VAR által végül megítélt góllal kiegyenlítette, ám a 83. percben Nikola Vlasic megszerezte a győztes találatot (2-1).

„Nagyon nehéz meccs volt, de szerintem taktikai szempontból fantasztikusan játszottunk. Mindenki a maximumot nyújtotta, de Luka Modric volt csak igazán fantasztikus. Az utolsó percekben is csúszik-mászik, fut és küzd, olyan, mintha 25 éves lenne.

Tisztában van vele, hogy ez az utolsó világbajnoksága, és a lehető legjobb módon akar búcsúzni. De mi mindannyian a lehető legtovább itt akarunk maradni

– lelkendezett Dalic.

Amikor arról kérdezték, hogy meddig juthat el Horvátország, a szakember úgy fogalmazott, az elmúlt két győzelem hatására megnőtt az étvágy.

„Katarban sikerrel jártunk, itt is ugyanezt szeretnénk tenni. Tudom, hogy ez csak egy kis lépés. A csoportból való továbbjutás rendben van, de nem esünk eufóriába” – mondta.

Talpra álltak, nyertek, továbbjutottak

Dalic ezután a kapott gólra és a játékvezető döntéseire reflektált, nem rejtve véka alá elégedetlenségét.

A ghánai gól nem volt egyértelmű, amikor ilyen sokáig ellenőriznek a helyzetet, az mindig gyanús. Ha Anglia kapott volna ilyen gólt, azt biztosan lefújták volna lesnek

– jelentette ki.

A legvégén a szakember mély lélegzetet vett, egyértelmű volt, hogy a kritikák sorozata után nagy kő esett le a szívéről, és kemény üzenetet küldött.

„Sok kétség merült fel velünk kapcsolatban, de ezt a válogatottat értékelni és tisztelni kell. Szomorú, hogy ezt a csapatot így lekezelik és leköpik. Ma 40 ezer szurkolónk volt a lelátón; láthatták az összetartást, és azt is, amit ez a válogatott tett a népünkért és az országunkért.

Amikor elveszíttettük az első mérkőzést, azonnal mindenki ellenünk fordult. Nem értem ezeket az embereket. De talpra álltunk, nyertünk, és továbbjutottunk.

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