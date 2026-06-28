Horvát futballkapitány: Szomorú, hogy ezt a csapatot így lekezelik és leköpik!

A mérkőzésen Petar Sucic távoli gójával Horvátország szerzett vezetést az első félidőben, ezt a 73. percben Derrick Luckassen egy lesgyanús, de a VAR által végül megítélt góllal kiegyenlítette, ám a 83. percben Nikola Vlasic megszerezte a győztes találatot (2-1).

„Nagyon nehéz meccs volt, de szerintem taktikai szempontból fantasztikusan játszottunk. Mindenki a maximumot nyújtotta, de Luka Modric volt csak igazán fantasztikus. Az utolsó percekben is csúszik-mászik, fut és küzd, olyan, mintha 25 éves lenne.

Tisztában van vele, hogy ez az utolsó világbajnoksága, és a lehető legjobb módon akar búcsúzni. De mi mindannyian a lehető legtovább itt akarunk maradni

– lelkendezett Dalic.

Amikor arról kérdezték, hogy meddig juthat el Horvátország, a szakember úgy fogalmazott, az elmúlt két győzelem hatására megnőtt az étvágy.

„Katarban sikerrel jártunk, itt is ugyanezt szeretnénk tenni. Tudom, hogy ez csak egy kis lépés. A csoportból való továbbjutás rendben van, de nem esünk eufóriába” – mondta.

Talpra álltak, nyertek, továbbjutottak

Dalic ezután a kapott gólra és a játékvezető döntéseire reflektált, nem rejtve véka alá elégedetlenségét.

A ghánai gól nem volt egyértelmű, amikor ilyen sokáig ellenőriznek a helyzetet, az mindig gyanús. Ha Anglia kapott volna ilyen gólt, azt biztosan lefújták volna lesnek

– jelentette ki.

A legvégén a szakember mély lélegzetet vett, egyértelmű volt, hogy a kritikák sorozata után nagy kő esett le a szívéről, és kemény üzenetet küldött.

„Sok kétség merült fel velünk kapcsolatban, de ezt a válogatottat értékelni és tisztelni kell. Szomorú, hogy ezt a csapatot így lekezelik és leköpik. Ma 40 ezer szurkolónk volt a lelátón; láthatták az összetartást, és azt is, amit ez a válogatott tett a népünkért és az országunkért.