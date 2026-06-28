Extrém hőhullámtól retteg a francia futballválogatott

Az amerikai előrejelzések szerint a következő napokban hőhullám várható az Egyesült Államok keleti részén, egyes területeken akár 38°C-ra is felkúszhatnak a hőmérők.

Ez az intenzív hőhullám valószínűleg kitart a július 4-5-i hétvégéig: az első néhány napban a Közép-Nyugatot (Chicago, Nashville, Kansas City) érinti, majd szerdától kelet felé haladva Philadelphiában és New Yorkban okoz forróságot.

Ez aggodalomra adhat okot a világbajnokságon még versenyben lévő csapatok számára, a Le Parisien azt írta, Franciaország is aggódik a keddi, Svédország elleni, majd továbbjutás esetén a Németország vagy Paraguay elleni vasárnapi összecsapás miatt.

A július 4-i, philadelphiai csatára a meteorológia legalább 35°C-ot ígér. Ráadásul abban a stadionba, ahol Didier Deschamps együttese egyszer már játszott egy nem mindennapi meccset: Irak ellen olyan zivatar tört ki, hogy az özönvízszerű eső miatt két órára felfüggesztették a mérkőzést, amelyet végül Franciaország 3-0-ra megnyert.