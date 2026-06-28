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Foci foci vb 2026

Extrém hőhullámtól retteg a francia futballválogatott

A drenched French flag is held by fans watching the Group E match between France and Iraq at a watch party at Stateside Live! in Philadelphia, Pennsylvania, United States, on June 22, 2026. Attendees are warned to find shelter due to a lightning and thunderstorm, which delays the match at halftime at the nearby Philadelphia Stadium. (Photo by Bastiaan Slabbers/NurPhoto)
Bastiaan Slabbers / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Egy átázott francia zászló az Irak elleni csoportmeccsről
24.hu
2026. 06. 28. 15:02
A drenched French flag is held by fans watching the Group E match between France and Iraq at a watch party at Stateside Live! in Philadelphia, Pennsylvania, United States, on June 22, 2026. Attendees are warned to find shelter due to a lightning and thunderstorm, which delays the match at halftime at the nearby Philadelphia Stadium. (Photo by Bastiaan Slabbers/NurPhoto)
Bastiaan Slabbers / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Egy átázott francia zászló az Irak elleni csoportmeccsről
A helyi előrejelzések szerint az Egyesült Államok keleti részét várhatóan heves hőhullám sújtja a következő napokban. A rendkívül magas hőmérséklet azt jelenti, hogy néhány összecsapást valószínűleg tikkasztó hőségben kell lejátszani, emiatt aggódnak a franciák is, akik kedden Svédországgal meccselnek New Jersey városában.

Az amerikai előrejelzések szerint a következő napokban hőhullám várható az Egyesült Államok keleti részén, egyes területeken akár 38°C-ra is felkúszhatnak a hőmérők.

Ez az intenzív hőhullám valószínűleg kitart a július 4-5-i hétvégéig: az első néhány napban a Közép-Nyugatot (Chicago, Nashville, Kansas City) érinti, majd szerdától kelet felé haladva Philadelphiában és New Yorkban okoz forróságot.

Ez aggodalomra adhat okot a világbajnokságon még versenyben lévő csapatok számára, a Le Parisien azt írta, Franciaország is aggódik a keddi, Svédország elleni, majd továbbjutás esetén a Németország vagy Paraguay elleni vasárnapi összecsapás miatt.

A július 4-i, philadelphiai csatára a meteorológia legalább 35°C-ot ígér. Ráadásul abban a stadionba, ahol Didier Deschamps együttese egyszer már játszott egy nem mindennapi meccset: Irak ellen olyan zivatar tört ki, hogy az özönvízszerű eső miatt két órára felfüggesztették a mérkőzést, amelyet végül Franciaország 3-0-ra megnyert.

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