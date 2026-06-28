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Foci foci vb 2026

A foci-vb legnagyobb szenzációja lenne: a svéd rúdugrófenomén szerint hamar elvéreznek Mbappéék

foci vb 2026 franciország svédország armand duplantis
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A francia csapat a legutóbbi két vébén döntőt játszott, idén pedig háromból hármat nyert a csoportban.
admin Dajka Balázs
2026. 06. 28. 19:21
foci vb 2026 franciország svédország armand duplantis
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A francia csapat a legutóbbi két vébén döntőt játszott, idén pedig háromból hármat nyert a csoportban.
Ha Armand Duplantis olyan jó jós, amilyen kiváló rúdugró, akkor hamar véget érhet a foci-vb a nagy favorit franciák számára.

A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szerint Franciaország a legnagyobb esélyese a vébének, Didier Deschamps csapatának diadalának 18,66 százalék a valószínűsége – az Opta szuperszámítógépe legábbis ezt hozta ki.

Kylian Mbappé és társai a legjobb 32 között Svédországgal találkoznak, és a skandinávok rúdugrófenoménja, a kétszeres olimpiai aranyérmes, fedett pályán négyszeres, szabadtéren háromszoros világbajnok Armand Duplantis meglepetést szimatol.

Szerintem Svédország 3-1-re fog nyerni, és ezzel bejutunk a következő körbe. Bízom a csapatban, szerintem elkaptuk a ritmust, és rengeteg nagyszerű játékosunk van

– nyilatkozta Duplantis a párizsi Gyémánt Liga atlétikai versenyen a L’Équipe-nek.

Ha nem jön be, maximum az őrült melegre fogja majd

A 26 éves rúdugró bevallotta, kicsit azért tart a francia csapattól, és hozzátette, ha érvényesül a papírforma, és az ellenfél kiejti a svédeket, akkor még mindig foghatja az irtózatos hőségre az elsőre meglehetősen merész tippjét.

A francia-svéd találkozót magyar idő szerint június 30-án 23 órától vívják New Yorkban. Az egyenes kieséses szakasz menetrendjét itt találja.

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