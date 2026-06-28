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Foci foci vb 2026

Bocsánatot kért Bosznia népétől a tudatlanságát bőszen hirdető újságíró

24.hu
2026. 06. 28. 11:27
Mindössze néhány órával azután, hogy eldőlt, a legjobb 32 között Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára az Egyesült Államok válogatottja, Abigail Velez, az ABC7 Los Angeles csatorna riportere kijelentette, semmit sem tud az európai országról.

„Nem tudnám megmutatni a térképen, hogy hol van. Semmit sem tudok Boszniáról, és nem is akarok tudni. Azért, mert az amerikai válogatott visszatért, és jobb, mint valaha. Szóval készülj, Bosznia, mert nem fogjátok ezt akarni, de megkapjátok” – mondta élő közvetítésben a 34 éves újságíró, aki az ABC7 Los Angelesnél nem foglalkozott eddig soha sporttal.

A média azonnal felkapta a nyilatkozatát, így órákkal később kénytelen volt bocsánatot kérni, mondván túl messzire ment, és egy meggondolatlan, érzéketlen és helytelen megjegyzést tett.

Elnézést kérek a boszniai néptől és a boszniai válogatottól. A világbajnokságnak a világ minden táján az összetartozásról kellene szólnia, és a megjegyzésem nem tükrözte ezt a szellemiséget. Minden csapatnak sok sikert kívánok a világbajnokságon való további szerepléshez

 

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10 Sport (@10sportau) által megosztott bejegyzés

Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzésre magyar idő szerint július 2-án, csütörtök hajnalban kerül sor.

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