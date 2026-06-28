„Nem tudnám megmutatni a térképen, hogy hol van. Semmit sem tudok Boszniáról, és nem is akarok tudni. Azért, mert az amerikai válogatott visszatért, és jobb, mint valaha. Szóval készülj, Bosznia, mert nem fogjátok ezt akarni, de megkapjátok” – mondta élő közvetítésben a 34 éves újságíró, aki az ABC7 Los Angelesnél nem foglalkozott eddig soha sporttal.

A média azonnal felkapta a nyilatkozatát, így órákkal később kénytelen volt bocsánatot kérni, mondván túl messzire ment, és egy meggondolatlan, érzéketlen és helytelen megjegyzést tett.

Elnézést kérek a boszniai néptől és a boszniai válogatottól. A világbajnokságnak a világ minden táján az összetartozásról kellene szólnia, és a megjegyzésem nem tükrözte ezt a szellemiséget. Minden csapatnak sok sikert kívánok a világbajnokságon való további szerepléshez

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 10 Sport (@10sportau) által megosztott bejegyzés

Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzésre magyar idő szerint július 2-án, csütörtök hajnalban kerül sor.