Fortuna istennő Messi-mezbe öltözött: rangsoroltuk a vb továbbjutó 32 csapatát

Eltelt egy örökkévalóság (legalábbis néha annak érződött), valamint 72 mérkőzés, eljött az ideje, hogy a vasárnap a Kanada–Dél-Afrika meccsel kezdődő kieséses szakasz előtt is értékeljük a világbajnokságon állva maradt csapatokat.

Erősorrendünkben a 32.-től (a legkevésbé esélyes) haladunk az 1. (az első számú favorit) felé, a rangsor a szubjektív érzékelés mellett a csapatok által eddig szerzett/elhullajtott pontokat, illetve az ágak nehézségét is figyelembe veszi.

🚨HIVATALOS: Kialakultak a 2026-os világbajnokság 32. fordulójának párharcai pic.twitter.com/3dGF2RBGLa – Bolavip US (@bolavipus) , 2026. június 28

A legjobb 32 közé 13 európai, 9 afrikai, 5 dél-amerikai, 3 CONCACAF-zónás (a 3 házigazda) és 2 ázsiai válogatott jutott be. A legjobb továbbjutási aránnyal Afrika büszkélkedhet, a CAF csapatainak kilencven százaléka folytatja a kieséses szakaszban.

Akit érdekel, íme a világbajnokság ágrajza!

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32. ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG

Álomszerű sztori: az aprócska vb-újonc ikszel Spanyolországgal és Uruguayjal, majd a Szaúd-Arábia elleni döntetlennel bebiztosítja továbbjutását a 32 közé (és az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szaúdiak ellen meg kellett volna nyerniük a meccset, csak a végén kihagytak két ziccert). A bravúrok jutalma egy meccs az örökkévalóságnak a címvédő Argentína ellen. Ha kiesnek, akkor is legendaként térnek haza, no de várjuk meg, mire képes Vozinha Messiékkel szemben!

31. DÉL-AFRIKA

Hugo Broos csapatától már az is bravúr, hogy eljutott a legjobb 32 közé, mert játékereje alapján nem feltétlenül tartozik ide; de hát a győzelmet nem kell megmagyarázni, az legyen a dél-koreaiak baja, hogy teljesen ötlettelenül futballoztak a Bafana Bafana ellen. Kanada ellen még csak nem is teljesen esélytelen a dél-afrikai csapat, de valószínűleg közeleg a dal vége.

30. PARAGUAY

Szívesen megdicsérné az ember a paraguayiak játékát, de hát sok mindent nem lehet dicsérni: stabil védekezés a második és harmadik csoportmeccsen, egy jól eltalált lövés, más semmi. Mivel azonos ágnyolcadban vannak a németekkel és a franciákkal, nem jók a kilátásaik, viszont arra képesek lehetnek, hogy zárt védekezéssel frusztrálják a Nationalelfet, mely legjobb befejező csatárát egyelőre csak csereként veti be, a szélsőjátékot meg megoldja egyszemélyben Leroy Sanéval.

29. BOSZNIA-HERCEGOVINA

A Katar elleni siker továbbjuttatta a bosnyák csapatot, most kezdődik a tánc, méghozzá az Egyesült Államok ellen. Nem rossz ez a párosítás Boszniának: nem topcsapat az ellenfél, és a hazai pálya lehet, hogy teher is, nem csak előny. Ettől függetlenül az amerikaiak az esélyesek, mert a bosnyákok támadójátéka nem az igazi, a védelem stabilitása is megkérdőjelezhető, és láttuk, hogy a friss embereket becserélő svájciak hogy kapták szét Sergej Barbarez legénységét a hajrában.