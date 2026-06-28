Megverte, megharapta és fojtogatta: nemi erőszakkal vádolják a történelmi futballsikert elért válogatott kapitányát

A csapat kulcsembere, a török másodosztályban szereplő Igdir FK 36 éves szélsője, Ryan Mendes komoly botrányba keveredett, a válogatott csapatkapitányát ugyanis nemi erőszakkal vádolják.

Az eset állítólag március 27-én Aucklandben történt, amikor a válogatott két mérkőzésre Új-Zélandra utazott (Chilétől 4-2-re kikapott, Finnországot 1-1 után tizenegyesekkel legyőzte). A külföldi sajtó beszámolói szerint az új-zélandi rendőrség nemi erőszak ügyében nyomoz, miután egy, a Zöld-foki szigeteki válogatottnál tolmácsként dolgozó brazil nő feljelentést tett.

A brazil Globo szerint Mendes állítólag betört a hotelszobájába, ahol megerőszakolta. A nő azt is állítja, hogy a tettes a nemi erőszak mellett megverte, megharapta és fojtogatta is.

A tolmács ezt követően panaszt nyújtott be mind a FIFA-hoz, mind a Zöld-foki Labdarúgó Szövetséghez. A Globo szerint kifejezetten kérte, hogy Mendes ne szerepeljen a világbajnoki keretben, ám ere semmilyen válasz nem érkezett.

Az új-zélandi rendőrség azóta megerősítette, hogy nyomozás folyik, de további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. A FIFA is reagált az ügyre. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jelezte, hogy tud a vádakról, és kapcsolatban áll az új-zélandi hatóságokkal.

Ezek után kérdés, hogy július 4-én, szombat éjfélkor Argentína ellen Mendes pályára léphet-e.