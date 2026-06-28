foci vb 20262026-os fifa-világbajnokságcseh válogatottcsalódás
Foci foci vb 2026

Miközben a klubcsapataikat irigykedve nézzük, a válogatottjuk csúnyán leszerepelt a vb-n

Miroslav Koubek Coach of Czech Republic during the match between Czech Republic and South Africa in the second round of Group A of the 2026 FIFA World Cup group stage at Atlanta Stadium, in Georgia, United States, on Thursday, June 18, 2026.
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Óriási csalódást okozott a Miroslav Koubek irányította cseh válogatott
24.hu
2026. 06. 28. 16:07
Miroslav Koubek Coach of Czech Republic during the match between Czech Republic and South Africa in the second round of Group A of the 2026 FIFA World Cup group stage at Atlanta Stadium, in Georgia, United States, on Thursday, June 18, 2026.
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Óriási csalódást okozott a Miroslav Koubek irányította cseh válogatott
A Mexikó elleni 3–0-s vereséggel már csütörtökön eldőlt, hogy Csehország az A csoport negyedik helyén végez, és elbúcsúzik a 2026-os labdarúgó-világbajnokságtól. Nincs mit szépíteni: a csehek a torna egyik leggyengébb teljesítményét nyújtották, pedig előzetesen ennél sokkal többet vártunk tőlük.

A cseh bajnokság nem tartozik Európa legjobbjai közé, de mára szinte természetessé vált, hogy két-három együttessel képviselteti magát az európai kupasorozatok csoportkörében vagy főtábláján – ennek is köszönhető, hogy a 2025-26-os szezonban a cseh liga a tizedik helyen állt az UEFA rangsorában.

A Slavia-Sparta-Plzen hármasból legalább az egyik mindig kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába, amelyik pedig nem, azzal az Európa Ligában, legrosszabb esetben a Konferencia Ligában találkozhatunk.

Íme néhány kiemelkedő eredmény az elmúlt évekből:

  • A Slavia 2019-ben és 2021-ben is az Európa Liga negyeddöntőjébe jutott, ahol két Premier League-csapattól, a Chelsea-től és az Arsenaltól kapott ki. 2022-ben a Konferencia Ligában menetelt ugyaneddig.
  • A Sparta 2016-ban játszott negyeddöntőt az EL-ben.
  • A Plzen 2024-ben jutott a legjobb nyolcig a Konferencia Ligában.

A cseh válogatott keretprofilja

A cseh válogatott keretében nincsenek világsztárok. A legnagyobb nevek között a Leverkusen támadóját, Patrik Schicket, a West Ham középpályását, Tomás Souceket, a Hoffenheim hátvédjét, Vladimír Coufalt és a Lyon ígéretes, 21 éves támadóját, Pavel Sulcot említhetjük.

A cseh keret azonban kifejezetten erősnek mondható, Miroslav Koubek szövetségi kapitány ugyanis a Slaviára építette fel a válogatottat: a bajnokcsapat tíz játékost ad a vb-keretbe, míg Sparta- és Plzen-futballistából három-három kapott meghívót. A keret 62 százaléka tehát az ország három legjobb csapatából tevődik össze.

A válogatott pedig pontosan ugyanazt a stílust képviseli, amelyet ezek az együttesek – csak nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta foci kevés az idei vb-n. A következőkben átvesszük, hogy mik a cseh foci sajátosságai, és hogy hogyan jelentek meg ezek a válogatott játékában.

Brutális fizikalitás

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