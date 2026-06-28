Miközben a klubcsapataikat irigykedve nézzük, a válogatottjuk csúnyán leszerepelt a vb-n

A cseh bajnokság nem tartozik Európa legjobbjai közé, de mára szinte természetessé vált, hogy két-három együttessel képviselteti magát az európai kupasorozatok csoportkörében vagy főtábláján – ennek is köszönhető, hogy a 2025-26-os szezonban a cseh liga a tizedik helyen állt az UEFA rangsorában.

A Slavia-Sparta-Plzen hármasból legalább az egyik mindig kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába, amelyik pedig nem, azzal az Európa Ligában, legrosszabb esetben a Konferencia Ligában találkozhatunk.

Íme néhány kiemelkedő eredmény az elmúlt évekből:

A Slavia 2019-ben és 2021-ben is az Európa Liga negyeddöntőjébe jutott, ahol két Premier League-csapattól, a Chelsea-től és az Arsenaltól kapott ki. 2022-ben a Konferencia Ligában menetelt ugyaneddig.

A Sparta 2016-ban játszott negyeddöntőt az EL-ben.

A Plzen 2024-ben jutott a legjobb nyolcig a Konferencia Ligában.

A cseh válogatott keretében nincsenek világsztárok. A legnagyobb nevek között a Leverkusen támadóját, Patrik Schicket, a West Ham középpályását, Tomás Souceket, a Hoffenheim hátvédjét, Vladimír Coufalt és a Lyon ígéretes, 21 éves támadóját, Pavel Sulcot említhetjük.

A cseh keret azonban kifejezetten erősnek mondható, Miroslav Koubek szövetségi kapitány ugyanis a Slaviára építette fel a válogatottat: a bajnokcsapat tíz játékost ad a vb-keretbe, míg Sparta- és Plzen-futballistából három-három kapott meghívót. A keret 62 százaléka tehát az ország három legjobb csapatából tevődik össze.

A válogatott pedig pontosan ugyanazt a stílust képviseli, amelyet ezek az együttesek – csak nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta foci kevés az idei vb-n. A következőkben átvesszük, hogy mik a cseh foci sajátosságai, és hogy hogyan jelentek meg ezek a válogatott játékában.

Brutális fizikalitás