Őrült meccsen került lépéselőnybe a PSG

Már az első félidő hatalmas gólgálát hozott, Kane tizenegyese után fordított a PSG, de Olise kisvártatva egyenlíteni tudott, mielőtt Dembélé büntetőből szerzett gólt. Térfélcsere után sem lassítottak a csapatok, előbb három perc leforgása alatt lőtt két gólt a hazai együttes, majd kicsit később megismételte ezt a bravúrt a Bayern is. A vége így 5-4 lett, vagyis minden adott egy őrületes müncheni visszavágóhoz!