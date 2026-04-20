Pirotechnika után dühös szurkolók kerültek a pályára, lemenekültek a csapatok és a játékvezető is

A szebb napokat is megélt Foggia labdarúgócsapata egy kontrából bekapott góllal kapott ki 1-0-ra a Monopoli vendégeként az olasz harmadosztályú bajnokság 37. fordulójában. Ettől pedig úgy eldurrant néhány szurkoló agya és petárdája, hogy tíz percre félbe kellett szakítani a meccset, mert pályára rohantak, amitől bemenekültek a focisták és játékvezetői csapat is az öltözőbe.

A vereséggel az is eldőlt az is, hogy az együttesnek osztályozót kell játszania, hogy ne essen ki a félamatőr Serie D-be.