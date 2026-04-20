sportfocilabdarúgásolasz foci
Foci

Pirotechnika után dühös szurkolók kerültek a pályára, lemenekültek a csapatok és a játékvezető is

A Foggia-szurkolók támadása.
facebook.com/canale7srl
24.hu
2026. 04. 20. 16:31
Feldühített szurkolók okoztak problémát a Monopoli-Foggia bajnokin, egy biztonsági őrt is megtámadtak.

A szebb napokat is megélt Foggia labdarúgócsapata egy kontrából bekapott góllal kapott ki 1-0-ra a Monopoli vendégeként az olasz harmadosztályú bajnokság 37. fordulójában. Ettől pedig úgy eldurrant néhány szurkoló agya és petárdája, hogy tíz percre félbe kellett szakítani a meccset, mert pályára rohantak, amitől bemenekültek a focisták és játékvezetői csapat is az öltözőbe.

A vereséggel az is eldőlt az is, hogy az együttesnek osztályozót kell játszania, hogy ne essen ki a félamatőr Serie D-be.

Ajánlott videó

Még a B csapatukkal is esélyesek lennének a franciák: rangsoroltuk a világbajnokság 48 válogatottját

Friss

Népszerű

Összes
magyar péter
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét, és május 31-ig adott határidőt az „Orbán-báboknak”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik