Ezren verekedtek össze a Bayern München bajnoki címet érő meccse előtt

A Bayern München szurkolói.
Christina Pahnke - sampics/Getty Images
2026. 04. 20. 15:37
Beszámolók szerint ezer szurkoló verekedett a Bayern München–VfB Stuttgart-mérkőzés előtt vasárnap délután.

Sajtóhírek szerint előre egyeztetett helyszínen és időpontban csaptak össze a felek, amit az is bizonyított, hogy cirka ötven ember eleve fogvédővel érkezett. A rendőrség szerint a két tábor egy parkolóban beszélte meg előzetesen az összetűzést.

A rendőrök gumibotot és gázsprét is alkalmaztak, de nyolcan így is megsérültek közülük. A vendégek közül 350 embert a müncheni őrszobára szállítottak, százötvenet pedig a helyszínen előállítottak, de mindenki szabadlábra került az este folyamán.

A Bayern München egyébként 4-2-re nyert, így négy fordulóval a szezon vége előtt bebiztosította bajnoki címét.

Kapcsolódó
Harry Kane
Balhés felvezetés után, hatgólos meccsen lett bajnok a Bayern
A müncheniek 34. alkalommal nyerték meg a Bundesligát.

