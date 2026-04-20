Ezren verekedtek össze a Bayern München bajnoki címet érő meccse előtt

Sajtóhírek szerint előre egyeztetett helyszínen és időpontban csaptak össze a felek, amit az is bizonyított, hogy cirka ötven ember eleve fogvédővel érkezett. A rendőrség szerint a két tábor egy parkolóban beszélte meg előzetesen az összetűzést.
A rendőrök gumibotot és gázsprét is alkalmaztak, de nyolcan így is megsérültek közülük. A vendégek közül 350 embert a müncheni őrszobára szállítottak, százötvenet pedig a helyszínen előállítottak, de mindenki szabadlábra került az este folyamán.
A Bayern München egyébként 4-2-re nyert, így négy fordulóval a szezon vége előtt bebiztosította bajnoki címét.
A müncheniek 34. alkalommal nyerték meg a Bundesligát.