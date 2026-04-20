Schön Szabolcs szerint már kudarc lenne a bajnoki cím elvesztése

„Óriási győzelem: az első perctől úgy játszottunk, ahogy megbeszéltük: bátrak voltunk támadásban és védekezésben. Ez egy óriási győzelem, nagyon boldogok vagyunk” – mondta a mérkőzést követően Schön Szabolcs, az ETO válogatott játékosa az M4 Sport kamerája előtt.

A bátorság az első perctől segített, a szurkolók hatalmas plusz adtak” – tette hozzá.

Úgy véli, ebből a helyzetből már kudarc lenne a bajnoki cím elvesztése.

Van még három mérkőzésünk, meg szeretnénk nyerni mind a hármat. Tudjuk, ez nem lesz könnyű, sőt, nagyon nehéz lesz, de megyünk és csináljuk

– fogalmazott.

Megérdemelt siker

Borbély Balázs vezetőedző szerint az ETO FC Győr csak akkor lehet bajnok, ha jól kezeli a helyzetet.

„Úgy gondolom, hogy élvezetes mérkőzést láthattunk. Voltak izgalmak mindkét kapu előtt, volt intenzitása, volt minősége, voltak érzelmek, szóval szinte minden, ami a nézőket szórakoztatja” – értékelt Borbély.

Úgy látta, a második félidőben egy kicsivel kevesebb helyzetük volt, de a labdatartás megfelelő volt, és megnehezítették az ellenfél átmeneteit védekezésből támadásba.

Az történt a pályán, amire készültünk, amit vártunk. Picivel többet tettünk a győzelemért, talán meg is érdemeltük a sikert

– vélekedett.

Újabb csata a Magyar kupában

Szerda este a két csapat ismét találkozik egymással, de ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, a fővárosban. Borbély szerint a kupadöntőbe kerülés a céljuk, de egy ilyen intenzitású mérkőzés után végig kell gondolniuk, hogyan álljanak neki az elődöntőnek.

„Hiszem azt, hogy megfelelő szinten vagyunk okosak és intelligensek, és fel tudjuk fogni, hogy csak akkor lehetünk bajnokok, ha jól kezeljük a helyzetet” – magyarázta.

A győriek az élvonal hátralévő három fordulójában a Debrecen és a Kisvárda otthonában lépnek pályára, illetve a már biztos kieső Diósgyőrt fogadják.

„Eszméletlen nehéz három hét van ránk, és nagyon nehéz lesz erre a három meccsre felkészülni úgy, hogy ne hibázzunk egyet sem. De meg tudjuk csinálni” – közölte.

Az FTC a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve az Újpest FC otthonába látogat.