A PAOK kinyírta magát a Chelsea ellen

A pálya és a bíró is a Vidit hátráltatta Vinícius szerint

A Videoton 2-0-as vereséget szenvedett a BATE Boriszov otthonában, de a továbbjutás reménye még él, lévén Londonban is a papírformának megfelelő eredmény született; a Chelsea 4-0-ra ütötte el a PAOK Szalonikit.

A nagy gólarányú győzelmet lényegében már a 7. percben megalapozta a görög csapat. Giroud ugrott ki, egyedül tört kapura Khacheridi pedig kétségbeesett becsúszása közben a kaputól 18 méterre a labda helyett a francia csatár lábát találta el. Villant a piros.

Csoda hát, ha ilyen öngyilkos kezdés után a görög csapat nem bírta ki a nyomást, a hátralévő 83. percet emberhátrányban?

Ráadásul a Chelsea támadója csütörtök este nagyon is elemében volt, a 27., és a 37. percben is betalált. A második félidőben pedig Callum Hudson-Odoi és a Giroud helyére a 74. percben pályára lépő, majd beállása után négy perccel eredményes Álvaro Morata állította be a végeredményt.

A Chelsea ezzel száz százalékos és már továbbjutott. Az L csoport másik továbbjutójának kiléte az utolsó fordulóban, december 13-án dől el. A Vidi a Chelsea-t fogadja a Groupama Arénában, ahol bravúr, pontszerzés kell, míg a BATE a PAOK vendége lesz. A három közül bármelyik csapat továbbjuthat még.